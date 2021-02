Historicky najvyššia jackpotová výhra na Slovensku. Jeden z hráčov ukoristil rekordných 1 298 286 €!

Svet hier od Niké je v prvom rade o zábave. No vašu zábavu môžete premeniť aj na megalomanské výhry. Každý deň je v hre denný Jackpot, ktorý pravidelne dosahuje hodnotu niekoľkých desiatok tisíc eur. No k dispozícii je aj Mega Jackpot. Padol už trikrát, kedy najvyššia suma presiahla 500-tisíc €. Teraz sa ale historické tabuľky prepisujú.

„Náš Mega Jackpot dlho odolával. Naposledy padol ešte vlani v septembri. Odvtedy vystúpil až do závratnej výšky. Napokon ho pokoril jeden z hráčov, ktorý si ukoristil úlovok 1 298 286,15 €! Je to historicky najvyššia jackpotová výhra na Slovensku. Výhercovi gratulujeme,“ prezradil riaditeľ pre stratégiu a rozvoj v stávkovej spoločnosti Niké Martin Tibenský.

Šťastie praje odvážnym

Novým milionárom sa stal mladík, ktorému prialo poriadne kusisko šťastia. Je to niečo neuveriteľné, neopísateľné. Stále tomu nemôžem uveriť,“ prezradil nám s roztraseným hlasom šťastný výherca. Samozrejme, pýtali sme sa ho aj na recept ako vyhrať takúto sumu. „Hrám jackpotovú hru Dragon´s Luck, ktorá je úplne iná, ako hry, ktoré som hral doposiaľ. Páči sa mi grafika i princíp. Sú tam rôzne kombinácie. Napokon aj s prispením šťastia sa teraz nesmierne teším.“

Zaskočilo ho viacero čísel na účte

V osudný večer mal jasný cieľ – chcel pokoriť denný Jackpot. Zrazu mu však začala obrazovka blikať. „Myslel som si, že som vyhral denný Jackpot. Lenže, na účte mi pribudlo oveľa viac čísel ako som predpokladal. Odhlásil som sa. Prihlásil nanovo, či je to pravda. Keďže tie čísla tam zostali, potreboval som to rozdýchať. Šiel som sa prejsť, zapálil som si cigaretu a rozmýšľal, čo sa udialo. Je to neopísateľný pocit, už len vysloviť túto sumu je veľmi ťažké.“

Teší sa celá rodina

Prednedávnom riešil s partnerkou spoločný príbytok. Obaja totiž ešte bývajú pri svojich rodičoch. Časť z výhry teda určite pôjde na spoločné bývanie. „Chceme si s partnerkou kúpiť byt. Určite pomôžem bratovi splatiť hypotéku. Chcem pomôcť rodičom. Celý život pracovali, tak nech si teraz užijú. A čo ďalej, neviem. Je to veľmi čerstvé, musím si usporiadať myšlienky,“ dodal. A na otázku, či šťastné dni nechce pretaviť v ďalší úspech, hoc aj pokorením ďalšieho Mega Jackpotu, ktorý je opäť v krásnej výške viac než 500-tisíc eur, odpovedal diplomaticky: „Ja som hráč, na druhej strane treba dopriať aj ďalším.“

Hráme ďalej o viac ako 500-tisíc eur!

Zabavte sa aj vy vo Svete hier od Niké. Čakajú na vás graficky perfektne spracované hry, ktoré vám zážitok z hrania ešte viac umocnia. No ak vám bude priať šťastie, vaša zábava sa môže zmeniť na poriadny úlovok. Hrajte niektorú z takmer tridsiatky jackpotových hier. Každý deň ste tak v hre o denné Jackpoty. No ak vás lákajú veľké výhry, potom je tu nadupaný Mega Jackpot. Hoci cez víkend padol, už teraz je v hre ďalších viac než 500 000 €. Vaša šanca na výhru je pritom obrovská, padnúť totiž môže kedykoľvek. Vyskúšajte šťastie práve teraz!

Vstúpte do Sveta hier

Zabávať sa vo Svete hier môže každý registrovaný hráč. Ak ním ešte nie ste, zaregistrujte sa. Na rozbeh vám dáme 50 spinov úplne zadarmo!

Prehľad Megajackpotov vo Svete hier

20.2.2021 1 298 286 €

16.9.2020 523 880 €

9.5.2020 448 201 €

15.6.2020 339 581 €

- reklamná správa -