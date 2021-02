Romantický Valentín u vás doma? Tu je náš tip!

Hoci ste pôvodne mali celkom iné plány, nedajte sa odradiť. Aj počas pandémie môžete so svojou polovičkou prežiť ten najčarovnejší a najromantickejší valentínsky večer, na ktorý budete dlho spomínať. Ako? Dajte si rande u vás doma! Vraj nuda? Vôbec nie, práve naopak.

Zapáľte sviečky, nahoďte sa do gala a – kliknite na www.kauflandvasbavi.sk.

Kaufland vás totiž pozýva stráviť romantický a pohodový večer plný lásky vo vlastnej obývačke! Čo tam po tom, že sú reštaurácie ešte stále zatvorené. Vy si len rozmyslíte, čo dobrého navaríte, a my sa postaráme o to, aby vám 14. februára hrali do tanca tie najkrajšie zamilované hity od vašich obľúbených interpretov. Adam Ďurica, Peter Bič Projekt a Lukáš Adamec len pre vás zadarmo&online vyčarujú tú najromantickejšiu náladu na sviatok všetkých zaľúbených.

Nezabudnite si preto v nedeľu 14. 2. 2021 o 20:00 pustiť originálny L♥VE koncert na stránke www.kauflandvasbavi.sk alebo na FB Kaufland Slovenská republika.

Exkluzívny online projekt „Zatancuj si so mnou“ je ďalším pokračovaním multižánrového festivalu #kauflandvasbavi, ktorý vám už tradične zadarmo prináša spoločnosť Kaufland. Romantickým večerom vás tentoraz bude sprevádzať nielen ambasádor projektu Sajfa, ale aj jeho sympatická manželka Veronika Cifrová Ostrihoňová, s ktorou tvoria pár už viac ako 10 rokov. A možno prezradia aj ich recept na večnú lásku!

Zdroj: Kaufland

Recept na valentínsku romantiku

A pretože láska ide zásadne cez žalúdok, máme pre vás tip: originálne, netradičné, a zároveň absolútne jednoduché recepty na valentínsku večeru od najznámejších slovenských food blogeriek nájdete takisto na webke kauflandvasbavi.sk. Ak si zároveň aktivujete aj novú Kaufland Card, dezert k romantickej večeri kúpite v Kauflande ešte výhodnejšie!

Že ste na Valentína bez partnera? Nevadí, zoznámte sa!

Kaufland na Valentína zabaví všetkých. Aj nezadaných. Svoju polovičku možno spoznáte práve 14. februára počas valentínskeho livestream prenosu na FB Kaufland Slovenská republika .

- reklamná správa -