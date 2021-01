Nina na motorke predvádza kúsky, ktorými súperom vždy vytrie zrak!

Je mladá, úspešná a túži patriť k najlepším. Reč je o sympatickej Nine Bullovej, ktorá sa venuje, pre dievča, netypickému športu. Je totiž motokrosová pretekárka. Na to, aby sa tejto aktivite mohla venovať naplno, potrebuje rodáčka z Alekšiniec okrem iného aj finančnú podporu. Vďaka Fondu pre budúcnosť športu od Niké ju aj získala.

Nina sa motokrosu venuje od svojich trinástich rokov. K motorkám začala mať blízko vďaka otcovi, ktorý v minulosti takisto jazdil. Dcéru často brával na preteky, kde bola Nina sprvoti iba nadšená fanúšička. Po čase padlo rozhodnutie začať jazdiť. Prvá motorka bola čínsky pitbike Zilly 140.

Zdroj: Niké

„Moja rodina ma podporuje ako sa len dá. Mamina síce mala zo začiatku strach, ale postupne ju to prešlo a teraz je mojou najväčšou fanúšičkou,“ spomína na svoje začiatky 21-ročná pretekárka, ktorej prvé preteky dopadli nad očakávania.

„Prihlásila som sa do ženskej kategórie a na prekvapenie všetkých som vyhrala.“ Neskôr prestúpila na veľkú motorku. „V roku 2012 sme kúpili KTM 12. Prechod zo štvortaktnej malej motorky na dvojtaktnú, bol celkom náročný. Po čase som si však zvykla. Hneď ďalšiu sezónu som začala jazdiť veľké preteky a stala som sa majsterkou Slovenska,“ hovorí Nina, ktorá zvykla trénovať aj Maďarsku či v Českej republike. Práve u našich českých susedov by chcela počas tohtoročnej sezóny získať ďalší majstrovská titul.

Zdroj: Niké

Veľká radosť z podpory

Keď sa Nina dozvedela, že ju porota Niké odmenila sumou 3 000 eur, v telefóne neskrývala nadšenie. „Veľmi pekne ďakujem. Ani neviete, ako sa teším,“ povedala natešená športovkyňa, ktorá zaujala skvelým videom, kde je vidieť, čo všetko s motorkou dokáže. Štedrý grant z Fondu pre budúcnosť športu využije primárne do svojej motorky a takisto čiastka pôjde aj na položky týkajúce sa pretekov v zahraničí.

Zapojte sa do Fondu pre budúcnosť športu!

Ak aj vy milujete šport a chcete to niekam dotiahnuť, zapojte sa do Fondu pre budúcnosť športu. Stačí nahrať krátke video, pridať štipku kreativity a humoru, ktorá presvedčí porotu o tom, že práve vy ste najlepší kandidát na získanie grantu. Následne nahrávku prihláste do Fondu na stránke www.nikefondsportu.sk. Veľa šťastia!

Zdroj: Niké

