MIMORIADNY ONLINE Ruské úrady hlásia požiar v prístave po ukrajinskom útoku: V Kyjeve vyhlásili poplach

KYJEV/MOSKVA - Ruské úrady v noci na dnes hlásili požiar v prístave Tymrjuk pri Azovskom mori. Podľa nich vznikol po útoku ukrajinských dronov, píše agentúra Reuters. Moskovský starosta Sergej Sobjanin podľa ruskej agentúry TASS uviedol, že ruská protivzdušná obrana zasahovala v noci na dnes proti ukrajinským dronom mieriacim na ruské hlavné mesto. Ukrajinské úrady v noci vyhlásili poplach v Kyjeve.
Podľa úradov v Krasnodarskom kraji na juhu Ruska v prístave Tymrjuk horia dve nádrže. Požiar pokrýva plochu 2000 metrov štvorcových a zatiaľ nespôsobil žiadne obete. O úderoch na tento prístav ruské úrady informovali už v predchádzajúcich týždňoch.
V noci na dnes moskovský starosta Sobjanin niekoľkokrát informoval o zásahoch ruskej protivzdušnej obrany proti ukrajinským bezpilotným prostriedkom, ktoré podľa starostu mierili na hlavné ruské mesto. Podľa Sobjanina boli drony obranou zničené. Podrobnejšie informácie o obetiach či škodách neuviedol.
Podľa ukrajinskej tlače kvôli aktivitám dronov úrady vyhlásili v noci na dnes poplach v Kyjeve a okolí. Ani v tomto prípade nie sú bližšie informácie o možných škodách či obetiach. Ukrajina opakovane čelí nočným úderom zo strany Ruska za použitia rakiet a bezpilotných prostriedkov.