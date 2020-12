Vianoce v bielom šate

AKOBY NASNEŽILO

Domáce zasnežené Vianoce treba riešiť od podlahy. Doslova a do písmena. Pretože tomuto štýlu svedčí úplnosť. Biele koberce, biele steny, biela sedačka a bytové doplnky sú základ, na ktorý môžete nadviazať. Zakúpenie novej pohovky či iných väčších kusov nábytku sa vám v tomto prípade vyplatí. Samozrejme, nielen kvôli vianočnej výzdobe, ale aj z dlhodobého hľadiska. Biela v interiéri totiž pôsobí luxusne a navodzuje pocit čistoty. Pridajte biele kožušiny alebo kožušinové koberce, biele vankúše, deky... Stoly prehoďte bielymi obrusmi – a môže sa servírovať! Čo také? No predsa tá spomínaná výzdoba!

Zdroj: Möbelix

ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO ALEBO MRÁZIK?

Tak, priznajte sa. Ktorú z týchto rozprávok máte radšej? Či už je to moderný animák, alebo ruská hraná klasika, oba filmy nám môžu slúžiť ako perfektná inšpirácia. K snehu totiž patrí ľad! Ako navodiť pocit, že u vás doma nielen snežilo, ale dokonca aj mrzlo? Odpoveďou je: strieborná. Povedzme si to na rovinu, čisto biela výzdoba by mohla pôsobiť aj fádne, ale keď ju doplníte striebornou a pridáte trblietky, celý efekt zimy len podčiarknete a štýl zostane zachovaný. Pridajte aj ozdoby ako svetlá v tvare cencúľov alebo zľadovatené snehové vločky, na gauč zopár lesklých vankúšov, a budete sa naozaj cítiť ako v rozprávke za polárnym kruhom.

BIELY STROMČEK

Pri výzdobe svojho stromčeka v štýle „biele Vianoce“ majte na pamäti, že treba zostať pri spomínanej bielo-striebornej kombinácii. Vianočné dekokácie ako gule, rôzne rolničky či hviezdy a snehové vločky sú samozrejmosťou, originálne ich môžete doplniť napríklad figúrkami bielych zvieratiek či snehuliakov. Nechajte sa inšpirovať ďalším filmom. Spomínate si na Sám doma II a biele hrdličky? Šup s nimi na stromček. A čo tak anjeli? Bez váhania! Nebojte sa byť tak trochu retro a pokojne siahnite po bielych huňatých reťaziach. Čo sa týka svetiel, máte na výber: buď pôjdete do chladných bielych, alebo zvolíte žlté svetlá, ktoré môžu celkový look zjemniť. Vyhnite sa však farebným.

Zdroj: Möbelix

VYPLŇTE PRIESTOR

Pokryte svoj priestor tak, ako keď nasneží. Nie nadarmo sa tomu vraví „snehová pokrývka“. Náš tip znie: Dekorujte všetky voľné povrchy. Biele Vianoce neznamenajú minimalizmus, práve naopak. Biela na vás musí hľadieť doslova z každého rohu. Svoje skrinky a stolíky pokryte bielymi obrusmi, občasná čipka dodá šmrnc. Pridajte biele sviečky, samostatne stojace dekorácie a veľa ihličia, ktoré môžete napríklad pofŕkať bielym snehovým sprejom. Na dvere patrí „zasnežený“ veniec, na nočný stolík biela lampa. Do spálne, povedzme, v tvare hviezdy, do detskej napríklad snehuliak. Do okna si zaveste hviezdičky alebo buďte originálni a skúste jemne pôsobiace anjelské krídla.

Zdroj: Möbelix

DIY

Mnohí už isto vedia, že za touto skratkou sa skrýva čosi originálne. Čosi, čo si môžete vyrobiť sami. Do it yourself! Alebo po našom: Urob si sám! Zahrajte sa na návrhárov a vytvorte si pre svoj interiér presne taký doplnok, aký si vysnívate. Určite si spomínate na školské časy, keď sme ako deti vešali do okien povystrihované hviezdičky a rôzne ornamenty. Prečo si nezaspomínať s nožnicami v ruke a nezapojiť do toho celú rodinu? A rozhodne sa nemusíte obmedzovať len na jednoduché motívy. Môžete skúsiť napríklad Betlehem či Santa Clausa so sobmi. Alebo jemnučké gule so vzormi. Je to len na vás.

K našim tradičným Vianociam, teda vlastne k predvianočnému obdobiu, patrí adventný veniec. Aj ten si môžete dozdobiť do zasneženého štýlu. Stačí vám ihličie – či už živé, alebo umelé –, štyri sviečky a, samozrejme, ozdoby. Tie zvoľte v bielej a striebornej, siahnite po stuhách a rolničkách, pekne ukážu aj jemné figúrky a šišky, ktoré môžete znova pofŕkať umelým snehom. Ten, mimochodom, pristane aj ihličiu. Ak použijete biele pierka, bude to pekný odkaz na Perinbabu.

Zdroj: Möbelix

Keďže adventný veniec stačí v domácnosti jeden, môžete vyskúšať aj iné dekorácie so sviečkami. Pridajte strieborné ozdoby, k tomu drievka či konáriky, ktoré natriete nabielo. V bezpečnej vzdialenosti od sviečok pokojne naaranžujte aj vatu alebo mini škatuľky so striebornými stužkami, ktoré budú predstavovať drobné darčeky. Pridajte čipku a figúrky, trebárs aj malé sane. Tak ako? Tešíte sa na sneh?

Zdroj: Möbelix

- reklamná správa -