Predvianočnú Bratislavu spríjemnia Dni Vianoc v Inchebe

Kúzelnú atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov, dekorácie, krásne drobnosti aj tradičné vianočné špeciality ponúknu od 3. do 21. decembra Dni Vianoc v Inchebe, ktoré budú príležitosťou zakúpiť vianočné darčeky pre svojich blízkych. Prítomnosť na Dňoch Vianoc v Inchebe spríjemní aj detský kolotoč a vyhliadkové koleso, ktoré bude príležitosťou vychutnať si panoramatický pohľad na predvianočnú Bratislavu.

Počas necelých troch predvianočných týždňov bude možné v rámci Dní Vianoc nakúpiť nielen dekorácie, ale aj krásne darčeky a podporiť tak tradičných remeselníkov a predajcov, ktorí v uplynulom období pre pandémiu zažívali náročné časy. Okrem remeselných výrobkov tu záujemcovia objavia aj výrobky z oblasti módy; bižutéria, interiérové doplnky či iné drobnosti. „Vianoce sú príležitosťou pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Sme radi, že sa nám podarilo vytvoriť priestor pre remeselníkov, predajcov a malých podnikateľov, ktorí v tomto roku prišli o množstvo príležitostí ponúknuť svoje výrobky verejnosti,“ uviedol Alexander Rozin ml., člen predstavenstva a výkonný riaditeľ spoločnosti Incheba, ktorá predajcov podporí aj umožnením bezplatného vstupu a parkovania v areáli výstaviska pre všetkých návštevníkov počas celého trvania Dní Vianoc v Inchebe. Darčeky zakúpené v Inchebe tak v sebe okrem radosti pre obdarovaného nesú aj posolstvo pomoci a solidarity.

Predvianočný čas spríjemní vôňa vareného vína, punču a ďalších lákavých tradičných i moderných špecialít, ktoré sa budú podávať v exteriéri. Spestrením bude vyhliadkové koleso, vďaka ktorému si záujemcovia budú môcť vychutnať pohľad na Bratislavu z inej perspektívy. Najmenších návštevníkov pre zmenu potešia detské kolotoče, ktoré sú, rovnako ako koleso, prichystané v areáli výstaviska.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu budú Dni Vianoc v Inchebe sprevádzať dôsledné hygienické a protiepidemické opatrenia, vďaka ktorým si návštevníci budú môcť vychutnať predvianočnú atmosféru a nákupy bez zbytočného stresu a starostí. Pôdorys interiéru bude upravený tak, aby zohľadňoval aktuálne nariadenia a umožňoval dodržiavanie vzájomných rozostupov. Kontrolovaný vstup zabezpečí informácie o presnom počte osôb v hale, vďaka čomu bude dodržaná maximálna možná kapacita.

Dni Vianoc v Inchebe sa uskutočnia od 3. do 21. decembra, v pracovné dni od 11:00 do 18:00 a cez víkendy od 10:00 do 19:00. Vstup i parkovanie v areáli výstaviska sú bezplatné.

