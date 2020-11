Vytvorte si záhradné posedenie podľa svojich predstáv

Nájdite vhodné miesto

Záhradné sedenie je ideálnym miestom pre stretávanie sa s rodinou a priateľmi, ale tiež pre nerušený odpočinok a načerpanie potrebných síl. Myslieť by ste na to mali pri rozhodovaní, kam záhradný nábytok umiestnite. V ideálnom prípade bude sedenie dostatočne ďaleko od rušnej ulice, ale nie príliš ďaleko od domu, do ktorého budete chodiť napríklad po jedlo. Posedenie vždy môžete od okolia opticky oddeliť pomocou kvetináčov alebo napríklad živého plotu, a vytvoriť si tak svoju vlastnú oázu pokoja.

Záhradný nábytok - nielen estetický, ale aj praktický

Záhradné sedenie väčšinou tvorí priestranný stôl, pri ktorom môžete hostiť viac ľudí naraz, doplnený dostatočným počtom stoličiek. Záhradný nábytok by mal nielen lahodiť oku, ale zároveň byť aj praktický, odolný a nevyžadovať príliš častú údržbu. Radšej preto voľte záhradný nábytok z ratanu alebo kovu než drevený nábytok, ktorý vyžaduje pravidelné ošetrovanie. Chybu neurobíte ani s umelým ratanom, ktorý na prvý pohľad nerozoznáte od prírodného variantu a navyše vás poteší svojou pevnosťou.

Tá pravá oáza pokoja

Ak vám to priestor dovoľuje, nemusíte sa pri zariaďovaní záhradného sedenia držať späť. Vytvoriť si tu môžete aj relaxačný kútik s hojdacím kreslom alebo polohovateľným záhradným ležadlom. V lete isto využijete vonkajší gril, zatiaľ čo počas chladnejších večerov príde vhod otvorený kozub, ktorý bude príjemným zdrojom tepla.

Na čo nezabudnúť

Aby ste záhradné sedenie mohli využívať aj počas nepriaznivého počasia, je vhodné ho zastrešiť. Najjednoduchším variantom je plachta, ktorú upevníte k stene domu alebo k okolitým stromom. Sofistikovanejším riešením je potom strešná konštrukcia, ktorá môže byť zhotovená napríklad z dreva. Letné grilovanie pod pergolou je skvelý spôsob, ako sa stretnúť s rodinou a priateľmi. Na „strechu“ pergoly navyše môžete uchytiť aj vonkajšie osvetlenie. Spríjemní vám spoločné posedenie s rodinou alebo priateľmi, ktoré sa pretiahlo do neskorých večerných hodín.

Vytvorte si idylické záhradné posedenie aj na svojej záhrade. Odmenou vám bude miesto, ktoré bude po väčšinu roka s radosťou využívať celá rodina. Praktický záhradný nábytok nájdete na Heureka.sk alebo Heureka.cz, kde sú zároveň aj recenzie požívateľov, ktorí si nábytok kúpili pred vami.

