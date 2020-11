Zabudnite na diskotéky, zabaviť sa dá aj v obývačke. TU je návod!

Nahoďte sa do najlepších šiat, pozvite známych a nezabudnite zbehnúť po niečo pod zub do najbližšieho Kauflandu. Čo tam po tom, že diskotéky do Vianoc asi neotvoria. Už túto nedeľu sa totiž môžete spoločne vytancovať – doma v obývačke!

V nedeľu 29. novembra vás z gauča rovno na nohy postaví hneď niekoľko skvelých interpretov.

Kuly, Nela Pocisková, Dárius Koči a ďalší sa spojili v exkluzívnom ONLINE projekte, aby si spoločne pripomenuli legendu hudobnej scény, na ktorú s láskou v srdci spomínajú všetky generácie. Karol Duchoň, ktorý by tento rok oslávil 70. narodeniny, spolu s nimi ožije v nedeľu 29. novembra o 20:00 na www.kauflandvasbavi.sk a na FB Kaufland Slovenská republika.

Exkluzívny online projekt TANCUJEM S TEBOU RÁD je ďalším pokračovaním multižánrového festivalu #kauflandvasbavi, ktorý všetkým fanúšikom domácej hudobnej produkcie v období eventovej „ničoty“ po celý rok zadarmo pravidelne prinášala spoločnosť Kaufland. Po sérii koncertov obľúbených kapiel prichádza s projektom venovaným legende Karolovi Duchoňovi, aby spolu s ním priniesla neviazanú zábavu priamo do našich obývačiek. Pretože práve tá nám tento rok chýba asi najviac! A ruku na srdce, Duchoňa predsa milujeme azda všetci...

Účinkujú: Mário „Kuly” Kollár, Nela Pocisková, Ivana Regešová, Dárius Koči, Ludo Kuruc, VV Systém Vlada Valoviča a Sajfa.

