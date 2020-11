Slováci tipujú americké voľby! Kto je ich favoritom?

Najväčšiu pozornosť samozrejme púta stávka na to, kto bude novým prezidentom USA. „Aktuálne až 62 percent verí, že sa novým prezidentom stane Joe Biden. Naproti na stranu súčasného prezidenta Donalda Trumpa sa prikláňa 38 percent,“ dodáva hlavný bookmaker Niké Richard Slušný. Podiel stávok sa zohľadňuje aj na výške kurze. „Favoritom bookmakerov je Biden s kurzom 1.55. Kurz na Trumpa je aktuálne 2.35, čo by vám pri vklade 100 € a jeho úspechu prinieslo výhru 230 €.“

Niké však vypísala aj celý rad ďalších možností. Kto získa najviac preferenčných hlasov, hoci ako vieme, v USA mu to pri ich volebnom systéme nemusí priniesť víťazstvo. Alebo to, kto uspeje v tom ktorom regióne. Hlavne úspech v nerozhodných štátoch bude pre konkrétneho kandidáta rozhodujúci. „Práve v súvislosti s poslednými voľbami sme pre tipérov pripravili aj možnosť staviť si na to, ktorý z kandidátov získa viac hlasov od voličov. Tu je jasným favoritom kandidát Demokratov Biden s kurzom 1,10. Lebo ako si všetci dobre pamätáme, aj Hillary získala spolu viac voličských hlasov, ale aj tak jej to na celkové víťazstvo nestačilo.“

Pikantériou sú tiež možnosti na to, či pokoria stanovenú hranicu získaných hlasov jednotliví kandidáti. „Na Trumpa sme vypísali hranicu 70 miliónov, na Bidena je hranica ešte o 5 miliónov vyššia,“ dodal Slušný.

