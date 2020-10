Dvoch komikov zo Silných rečí spojili práve kríza. Takto sa dali dokopy!

Simona a Joe Trendy (vlastným menom Teodor First) sú stabilnou súčasťou stand-up zoskupenia Silné reči. Keďže hromadné podujatia boli pozastavené, na jar Silné reči vysielali podcasty každý večer online. Je pravda, že práve v online priestore preskočila iskra medzi týmito skvelými komikmi a dobrými priateľmi?

„S Teom sme boli fajn priatelia a kolegovia už predtým, ako prišla prvá vlna korony a ak môžem prezradiť, tak asi naozaj hlbšie rozhovory sme viedli už rok dozadu. Prvá vlna karantény a toho, že sme ostali nechcene vzdialení, asi mnohým pripomenula, aká je dôležitá blízkosť ľudí. To asi nejak zasiahlo aj nás s Teom, slovo dalo slovo, depka depku a bum. Bolo. Potom sa to pár mesiacov ešte rodilo, mimo karantény na čerstvom vzduchu vykvasili pocity a nakoniec sme sa rozhodli to spojiť. Ja nie som už úplne najjednoduchšia alternatíva, keďže som 2 v 1, ale Teo to zvláda svetovo, môj syn prosperuje dvakrát rýchlejšie, jednak preto, že to porovnávam s Teom a druhak preto, že musí“, hovorí Simona.

Hoci počas prvej vlny pandémie sa hovorilo o jej negatívnom dopade na existujúce vzťahy, veľa sa písalo o domácom násilí, vznikajúcim vzťahom naopak zjavne priala. Čo si myslí Teo, dali by sa so Simonou dokopy, aj keby bola situácia „normálna“?

„Hmm, to neviem, ale pracujem na stroji, ktorý umožňuje cestovanie v rôznych alternatívnych vesmíroch, tak dám vedieť neskôr. :) Ale nie, nemyslím si, že korona je tá vec, kvôli ktorej sme sa dali dokopy. Myslím, že už dlhšie sme si veľmi dobre rozumeli, trávili sme spolu čoraz viac času a prišli sme na to, že nás to neotravuje, ale baví. Čiže aj keby bola situácia "normálna", určite sa dáme dokopy, lebo nie sme normálni.“

Viac sa o Simone a Teovi – jednotlivo aj spoločne – dozviete v najbližšej talkshow Sit Down s Veronikou „online“ 29. 10. 2020 o 20:00.

