Reštart, ktorý potrebujete na jeseň

Vitamíny sú dôležité pre rast, zdravie, energetický metabolizmus a fyzickú pohodu. Minerálne soli hrajú aktívnu úlohu v regulácii veľkého množstva biologických procesov a sú taktiež dôležité pre udržanie dobrého zdravotného stavu, pre hojenie a zdravie. Najmä v jesennom období by sme nemali zabúdať na ich dostatočný príjem.

Zdroj: Sustenium

Ak sa vám nie vždy darí prijať dostatok vitamínov a minerálov v potrave, pociťujete únavu alebo nedostatok energie, tak môžete siahnuť po kvalitných výživových doplnkoch. Pod značkou Sustenium nájdete v lekárňach rôzne výživové doplnky, s dôležitými vitamínmi a minerálnymi soľami, ktoré pomáhajú dodať energiu ako pre telo, tak aj pre myseľ. Sustenium Biotymus multivitamín využíva pokročilú technológiu, vďaka ktorej sa vitamíny a minerály uvoľňujú do tela postupne.

Poriadna dávka energie v jednom pohári

Keď vám náročné dni alebo zmena ročného obdobia odčerpajú sily a potrebujete dobiť energiu, siahnite po Sustenium Plus. Na slovenskom trhu ide o pozoruhodný produkt. V balení nájdete 12 alebo 22 sáčkov, ktorých obsah rozpustíte v 200ml čistej vody. Nápoj má príjemnú pomarančovú príchuť.

Sustenium Plus vám môže pomôcť, keď čelíte intenzívnym okamihom, ubúda vám energia a často ani dlhší spánok nestačí na jej dobitie. Vďaka obsahu vitamínu C, železa a horčíka prispieva Sustenium PLUS k zníženiu vyčerpania a únavy. Okrem toho obsahuje aj dôležité aminokyseliny kreatín, L-arginín, beta-alanín a zinok. Aminokyseliny hrajú kľúčovú úlohu v transporte a skladovaní živín, prispievajú k normálnej látkovej premene bielkovín a k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie.

Sustenium Biorytmus prináša rovnováhu pre vaše telo

Ak si chcete aj v náročnom jesennom období udržať životnú rovnováhu a predísť zbytočným ochoreniam, je dôležité dbať na dostatočný príjem vitamínov a minerálov. Avšak nie sme všetci rovnakí. Preto Sustenium prináša radu Biorytmus o špeciálnym zložením pre ženy a mužov v mladšom veku a nad 60 rokov. Každá z týchto skupín ma pripravený výživový doplnok podľa špecifických potrieb.

Zdroj: Sustenium

Aj pri užívaní Sustenium Biorytmus sa vitamíny a minerály uvoľňujú postupne, aby ste nimi boli zásobený počas celého dňa.

Vitamíny zo skupiny B (B 6 , B 12 ) horčík prispievajú k správnej látkovej premene, dôležitej pre tvorbu energie. Železo zas prispieva k zníženiu únavy. Zinok pomáha udržiavať zdravú pokožku, vlasy a aj nechty. Vápnik zas napomáha k normálnej funkcii svalov. Vitamín A, C a D prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného systému.

Sustenium Biorytmus je jedinečným výživovým doplnkom, špeciálne pripraveným pre každú vekovú skupinu a pohlavie. Aj vďaka nemu dokážete udržať svoje telo v kondícii aj počas náročného jesenného obdobia.

- reklamná správa -