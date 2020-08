V Bratislave vystúpi Kali, Sima, Spievankovo, Fíha Tralala, Paci Pac a ďalší

Vstup do bratislavského InParku bude zadarmo. Ak ste si mysleli, že toto leto kultúrnym podujatiam pre deti odzvonilo, opak je pravdou. Posledná prázdninová nedeľa bude plná hudby, zábavy, ale aj zmysluplných aktivít pre deti a rodičov. Deň, ktorý rozžiari iskričky v očiach tých najmenších, prinesie úsmevy na tváre rodičov a zabaví aj väčšie deti na záver školských prázdnin, prinesie spoločnosť Kaufland ako darček pre všetky deti na Slovensku i v zahraničí opäť zadarmo aj online.

12-hodinový narodeninový Kaufland Detský festival, ktorý odštartuje už 30. augusta v InParku na bratislavskej Inchebe, bude naozaj veľkolepou oslavou 20. narodenín obchodného reťazca na Slovensku. Od rána až do neskorého večera sa môžu všetky deti a rodičia tešiť na niečo, čo tu ešte nebolo. Pre všetkých, ktorí sa prídu spoločne s Kauflandom zabaviť priamo do bratislavského InParku, bude vstup tak ako vždy zadarmo. Pre tých, ktorí za nami prísť nemôžu a nachádzajú sa doma i v zahraničí, prinesú organizátori podujatie ONLINE naživo na stránke detskyfest.sk (TURBO TV). Celodenným programom bude deti i rodičov okrem ZAJA TURBA sprevádzať aj sympatický medvedík Kuniboo.

12-HODINOVÝ MARATÓN RADOSTI AJ VĎAKA NABITÉMU PROGRAMU:

HLAVNÉ „KAUFLAND“ PÓDIUM

SPIEVANKOVO

FÍHA Tralala SO SKUPINOU BABY BAND

PACI PAC

HIP & HOPPS DANCE SHOW S NEYTIRI

DÚHALKA

TÁRAJKO A POPLETAJKA

SIMA (program pre väčšie deti a rodičov)

KALI (program pre väčšie deti a rodičov)

KUNIBOO PÓDIUM

SLÍŽO

KÚZELNÍK PETER ŠESTÁK

BUBNOVÁ SHOW BATIDA

AKTIVITY PRE CELÚ RODINU

KUNIBOO KIDS VILLAGE ZÓNA

VARENIE S MEDVEDÍKOM KUNIBOO A VERONIKOU HATALA

KUNIBOO ZÓNA MALÝCH HOKEJISTOV

ZÁŽITKOVÉ STANOVIŠTIA KUNIBOO TURBO TEAMU

TALENTUS KREATÍVNA ZÓNA S DETSKÝMI ČASOPISMI VČIELKA, ADAMKO A ZORNIČKA

ZÓNA ZDRAVIA A PRVEJ POMOCI

HOT WHEELS ZÓNA

FISHER PRICE ZÓNA

BARBIE ZÓNA

ZÓNA TANCA S LA PORTELLA

ZÓNA MODERNÉHO CIRKUSU S CIRKUSKUS

ZÓNA ŠPORTU SO SPORT KIDS ACADEMY

ZÓNA POULIČNÝCH UMELCOV

MAGIO ZÓNA S ŤUKIM

„Veľmi sa už na všetky deti a rodičov tešíme. Samozrejme, v aktuálnej dobe musíme vzhľadom na povinné opatrenia vstup regulovať, no chystáme aj obrazovky. Takže ak bude niekto aj náhodou chvíľku čakať, uvidí program na „ledke“ pri vstupe. Veríme, že takáto situácia vzhľadom k veľkosti priestoru a kapacity podujatia nenastane. Dúfame, že si všetci spoločne 20. narodeniny Kauflandu na Slovensku naozaj užijeme. Vstup je ako vždy zadarmo a podujatie budú môcť vďaka TURBO TV sledovať aj tí, ktorí nemôžu prísť osobne. Veríme, že rodičia s malými deťmi na záver podujatia ohľaduplne uvoľnia priestor aj väčším deťom, ktoré milujú rap a hip hop. Opäť sme mysleli aj na deti s postihnutím sluchu, a tak bude celý program tlmočený do slovenského posunkového jazyka,“ povedali tvorcovia podujatia Peter Pukalovič z agentúry Be Cool a Radoslav Augustín z agentúry 8P.

Letná narodeninová párty bude pokračovaním výnimočného projektu, ktorý Kaufland spoločne s organizátormi Kaufland detského festivalu priniesol všetkým deťom 31. mája zadarmo a online na MDD, zábavu si všaj tentoraz užijú i naživo.

Viac informácií, ako aj najkrajšie momenty z uplynulých festivalov nájdete na www.detskyfest.sk a https://www.facebook.com/kauflanddetskyfestival/

Podujatie všetkým deťom na Slovensku ako darček k 20. narodeninám zadarmo prináša generálny partner podujatia, spoločnosť Kaufland.

