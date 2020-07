Aj vašim školákom môže Kaufland raz do týždňa venovať čerstvé ovocie a zeleninu na desiatu

Jedia vaši školáci ovocie a zeleninu radi a tak často, ako by mali? Ak sa im tvrdohlavo či podvedome vyhýbajú, vedzte, že nie sú medzi rovesníkmi jediní. Práve to sa Kaufland prostredníctvom projektu Čerstvé hlavičky usiluje zmeniť. Rozhodol sa rodičom podať pomocnú ruku a podporiť pozitívny vzťah ich detí k ovociu a zelenine.

Do prvého ročníka projektu Čerstvé hlavičky, ktorý prebiehal počas celého školského roku 2019/2020, bolo zapojených 62 škôl s takmer 23-tisíc žiakmi, ktorým týždenne reťazec venoval viac ako 4,5 tony čerstvého ovocia či zeleniny. Reakcie na úvodný ročník sú tak zo strany rodičov, ako aj riaditeliek a riaditeľov škôl veľmi pozitívne. Riaditeľka ZŠ v Odoríne Adriana Puškášová si napríklad všimla, že jej žiaci si vďaka Čerstvým hlavičkám začali aj z domu nosiť na desiatu viac ovocia a zeleniny.

Viete, čo by mala obsahovať desiata školopovinného dieťaťa?

Prednostka Ústavu ošetrovateľstva Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach Lucia Dimunová tvrdí, že by mala byť v prvom rade zdravá, výživná a pestrá. „Desiata by mala tvoriť približne 15 % z celkového denného príjmu energie, čo je u detí vo veku od 7 do 14 rokov 2100 – 2500 kcal,“ odporúča. Čerstvé ovocie a zelenina dodajú telu vitamíny, minerálne látky a energiu, ktorú deti v škole potrebujú na to, aby sa vedeli sústrediť. Dopoludňajšia desiatová prestávka je preto ideálny čas na ich konzumáciu. „Je potrebné si uvedomiť, že desiata má u detí priamy vplyv na náladu, pozornosť a schopnosť učiť sa,“ pokračuje docentka Dimunová.

Vyvážená strava prispieva k zdravému rastu, vývinu a posilňuje imunitu dieťaťa vo vývoji. Už malá dávka vitamínov v podobe čerstvého ovocia a zeleniny tak môže v stravovaní výrazne zavážiť. „Odporúča sa jesť približne 100 – 150 gramov ovocia, čo je napríklad jeden kus jablka, pomaranča či hrušky. Pri zelenine je to približne 50 g, čo splní jeden kaleráb,“ zhŕňa docentka.

Rozhodnite o víťazných školách druhého ročníka aj vy!

Reťazec Kaufland hľadá jednu partnerskú základnú školu pre každú z jeho vybraných 67 predajní po celom Slovensku. Škola, ktorá sa v rámci Čerstvých hlavičiek stane partnerskou školou Kauflandu, získa pre svojich žiakov dávku čerstvého ovocia a zeleniny – a to vždy raz do týždňa počas celého školského roka 2020/2021.

O tom, ktoré zo 189 prihlásených škôl sa stanú partnerskými školami, rozhodne široká verejnosť hlasovaním v období od 24. júna do 29. júla 2020 prostredníctvom pokladničných blokov. Každý pokladničný blok vystavený v období od 24. júna do 29. júla 2020 predstavuje jeden hlas.

Hlasovanie prebieha na stránke projektu www.cerstvehlavicky.sk, kde si hlasujúci vyberie školu, ktorej chce odovzdať hlas, a označí ju vo formulári. Zaregistrovaním čísla pokladničného bloku bude môcť odoslať svoj hlas.

O víťazných školách tak môžete rozhodnúť aj vy. Všetko o projekte Čerstvé hlavičky nájdete na webstránke www.cerstvehlavicky.sk.

