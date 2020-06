Neuveríte, ako lacno sa dá žiť v luxuse

Nový developerský projekt FOUR FLOWERS sľubuje mesačné náklady pre štvorčlennú rodinu, vo výške 80 Eur. To všetko v naozaj luxusnom prevedení a v príjemnom prostredí nezameniteľného regiónu Stredného Považia.

Prečo je „radovka“ taká obľúbená

Radová výstavba je, nielen u nás, čoraz populárnejšie riešenie bývania.

Mladé rodiny získajú omnoho viac súkromia, než by mali v bytovom dome a často aj záhradku ako príjemný bonus. Poteší ľahká dostupnosť práce či iných záujmov, ako aj výrazne nižšie náklady na život.

Silný projekt, ktorý posúva radové bývanie na luxusnú úroveň

Za developerským projektom stojí známy podnikateľ a právnik, Oliver Poláček, ktorý založil aj investičnú spoločnosť Active life Investments.

Luxusný projekt priestranných domov FOUR FLOWERS v Trenčíne je právoplatne skolaudovaný. Nemusíte čakať a do nového bývania sa môžete vrhnúť ihneď.

Ideálna lokalita vám uľahčí život

Neľahkou úlohou investora bolo nájsť ideálnu lokalitu. Takú, ktorá bude spĺňať ten najvyšší štandard, nielen pokiaľ ide o dostupnosť, ale aj celkovú občiansku vybavenosť.

„Po vypracovaní štúdie padla voľba na mestskú časť Záblatie, ktorá vďaka novému plánovaniu získala viac než len bezproblémovú prístupnosť. Ide o mladú perspektívnu oblasť s novou výstavbou, ktorá sa neustále rozširuje. Tým pádom skrýva obrovský potenciál rastu hodnoty vašej nehnuteľnosti,“ prezentuje nám developer projektovú dokumentáciu ambiciózneho projektu FOUR FLOWERS.

A naozaj, za neuveriteľné 3 minúty sa dostanete na výpadovú cestu smerom na diaľnicu D1 a rovnako na trenčiansky nový most, ktorý ľahko sprístupňuje celé mesto. Mestská časť Záblatie je navyše novou lukratívnou štvrťou Trenčína.

Špecifikácia projektu vás nenechá na pochybách

Projekt výstavby sám o sebe je naozaj viac než sebavedomý a ponúka to, čo si iné spoločnosti schovávajú ako bonus pre extra klientov.

Ide o štyri konštrukčne identické moderné domy, ktoré sa vďaka špičkovým materiálom, ktoré použili pri ich výstavbe, pýšia označením energetickej triedy A1. V praxi to znamená, že mesačné náklady pre štvorčlennú rodinu by za normálnych okolností nemali prekročiť hranicu 80 Eur, pričom kalkulácia ukázala, že je možné dosiahnuť minimálnu hranicu iba neuveriteľných 45 Eur za mesiac.

Prevedenie domov ponúka priestranné 4-izbové bývanie na dvoch nadzemných podlažiach s úžitkovou plochou 145 m2 a dve terasy o rozlohe 5m2 a 12 m2.

Veľkým benefitom je samozrejme záhrada. Pozemky sa líšia svojou veľkosťou a orientáciou, pričom najmenší má 255 m2 a najväčší ponúka impozantných 465 m2 – s prehľadom na ňom postavíte bazén pre celú rodinu. Zastavaná plocha domu predstavuje 102,4 m2.

Pôsobivý a čistý exteriér

Dominantou prednej časti domu sú masívne vstupné dvere, pričom domy majú striedavo rozdielne vkusné farebné vyhotovenie exteriéru.

Pred nehnuteľnosťou sa nachádza parkovací priestor pre dve autá, ktorý sa dá v prípade potreby prispôsobiť požiadavkám majiteľa. Detail exteriéru dokresľujú tmavé plastové okná s izolačným trojsklom v prednej a veľké presklené plochy v zadnej časti obydlia.

Dom vás tak dokáže naplniť životodarnou energiou slnka, hoci stále zachová výbornú úroveň súkromia. Je pozoruhodné, že natoľko presklená a svetelná nehnuteľnosť je v skutočnosti absolútne nízkoenergetická.

Praktický a moderný interiér

Interiéru dodáva pocit jedinečnosti aj nerezové zábradlie, ktoré však zakaždým ulahodí oku aj na predných a zadných terasách.

Pozoruhodná nehnuteľnosť je štandardne vybavená teplovodným podlahovým vykurovaním. Súčasťou stavby sú všetky siete a príprava na vysokorýchlostné optické pripojenie i anténne rozvody.

Keď staviteľovi ide naozaj v prvom rade o vás

V rámci moderného projektu sa investor rozhodol ponechať stavbu ako holodomy.

„Rešpektujeme fakt, že klient, ktorý sa rozhodne do takejto nehnuteľnosti vložiť svoj kapitál, má často svoju vlastnú predstavu o samotnom zariadení. Vzhľadom na to by hotové riešenie mohlo byť obmedzujúcim faktorom celého zámeru o maximálnu exkluzivitu,“ vysvetľuje developer projektu.

V prípade záujmu o komplexné riešenie na kľúč budú k dispozícii aj špičkoví architekti, na záver dodáva investor:

„Ponúkame samozrejme aj služby architekta a kompletné dokončeniu domu, na základe individuálnych požiadaviek klienta, vrátane špičkového vybavenia interiéru na vašej novej adrese.“