Ružinovská poliklinika otvorila unikátne oddelenie chronickej respiračnej a intenzívnej starostlivosti

Zdroj: Grafobal Group a.s.

Ružinovská poliklinika a.s., ktorá patrí do portfólia skupiny Grafobal Group a.s. otvorila nové oddelenie chronickej, respiračnej a intenzívnej starostlivosti. Oddelenie s názvom Chronicare je na Slovensku unikátne. Jeho súčasťou je 21 špičkovo technologicky vybavených lôžok, ktoré budú slúžiť pacientom vyžadujúcich dlhodobú ventilačnú a intenzívnu starostlivosť. Chronicare vzniklo v priestoroch bývalej jedálne a celková investícia do prestavby bola viac ako 4 milióny eur. Celú investíciu garantoval akcionár polikliniky, skupina Grafobal Ivana Kmotríka.