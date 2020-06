Myslela si, že vyhrala 10 000 €, no jej radosť bola ešte väčšia...

Predstavte si situáciu. Prídete do pobočky s tým, že na žrebe Zlatá pokladnica MAXI ste si zotreli 10 000 €. Už rozmýšľate, kam ich miniete. No rázom vám pani pri okienku povie: „Veď vy ste vyhrali 20 000 €. Jedna 10-tisícová výhra je v strednom hernom poli a druhá v krajnom hernom poli.“ Takúto situáciu zažila sympatická Východniarka. Spočiatku tomu neverila, dokonca v duchu rozmýšľala, či si z nej niekto neuťahuje. Napokon ale spoločne našli aj druhú 10-tisícovú výhru na žrebe. „Roztriasli sa mi kolená, na druhý deň ma dokonca seklo v krížoch.“ Ešte nevie čo s výhrou, no určite vie, že vo svojej záľube – stieraní žrebov, bude pokračovať. „Žreby si kupujem pravidelne. Vyhľadávam predovšetkým nové edície. Verím, že pre mňa máte pripravené ďalšie pekné žreby,“ dodala.

Zdroj: Nike

Výherkyni gratulujeme. Vyhrať však môžete aj vy. Žreby Niké kúpite v pobočkách Niké, vybraných Nikinkách, ale aj čerpacích staniciach, či trafikách. Niektoré ukrývajú 15 000 € - Zlatá rybka 2020, niektoré 50 000 € - Šťastné línie 2, no niektoré až 300 000 € - práve Zlatá pokladnica MAXI! Veľa šťastia pri výbere!

