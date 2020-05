Aj dovolenka na Slovensku môže mať čaro svetových destinácií: 7 dôvodov, prečo sa oplatí vypnúť doma

Život sa pomaly vracia do starých koľají, no to neznamená, že sme doteraz sedeli 2 mesiace s nohami vyloženými na stole pri telke. Mnohí z nás za posledné obdobie zažili pracovné nasadenie na 200 %, vyskúšali si rolu učiteľov, opravárov, animátorov, upratovačov, kuchárov, … Práve preto si teraz zaslúžite vypnúť! A my vám teraz dáme 7 dôvodov, prečo sa oplatí vypnúť doma na Slovensku.

1. Čo je doma, to sa počíta

Presne tak, dovolenkovať doma na Slovensku nemalo nikdy taký dôležitý význam a dopad, ako teraz. Nebuďte smutní z toho, že sa nedá cestovať hocikam za hranice. Slovensko je nádherná krajina, ktorá vám ponúka prírodné úkazy a pobyty na svetovej úrovni . Navyše, podporou domáceho turizmu pomôžete nielen slovenskej ekonomike, ale budete mať z toho navyše aj dobrý pocit.

Zdroj: Gothal Liptovská Osada

2. Dych vyrážajúca príroda

Príroda na Slovensku je studnica plná prekvapení. Nádherné zvlnené kopce alebo ferraty pre náročných , bezkonkurenčné výhľady, obrovské priehrady, tajuplné jaskyne, zelená flóra a plachá fauna. Stále tu je čo objavovať a kedy, keď nie teraz?

Zdroj: Gothal Liptovská Osada

3. Spoločné objavovanie nových koníčkov

Monopoly, Activity či Človeče, nehnevaj sa, vás už po milióntykrát hrať nebaví? Skúste s rodinou/partnerom objaviť nový koníček. Čím viac sa nám ukazuje slniečko, tým viac sa ukazujú aj cyklisti na cestách. Možno si poviete, že nemáte kondičku, ale aj v tomto prípade máme pre vás skvelý tip: požičajte si ebike . Dnes vám pobytové komplexy s radosťou prenajmú ebike so zľavou aj pre celú rodinku. A čo je lepšie, ako si vychutnať kopce na čerstvom vzduchu, dvoch kolesách a energiou na rozdávanie?

Zdroj: Gothal Liptovská Osada

4. Nová posteľ = nová lepšia nálada

Jednoduchým receptom na načerpanie nových síl je aj zmena prostredia. Nové podnety, nová posteľ, nový vzduch, to je to, čo potrebujeme občas k životu. Zobúdzať sa pár dní na novom mieste je vždy vzrušujúce. A nemusí to byť hneď drahá ďaleká destinácia. Doprajte si nejaký čas v peknej, útulnej hotelovej izbe, či malebnej drevenej chalúpke inšpirovanej našou históriou a uvidíte, ako vám aj táto malá zmena pridá na dobrej nálade.

Zdroj: Gothal Liptovská Osada

5. Oživovanie spomienok z detstva

Ročníky narodené v 50. až 90. rokoch minulého tisícročia si určite ešte pamätajú tie túry v slovenských horách, bez mobilu, iba s papierovou mapou a termoskou čaju či mastným chlebom s cibuľkou v batohu. Boli to časy, na ktoré spomíname mnohí doteraz. A čo takto to celé prežiť znovu? Ubytovať sa s partiou či rodinou na pár dní v krásnej prírode, vypnúť elektroniku, spraviť si spoločnú grilovačku, zahrať si spolu na gitare a porozprávať zábavné príbehy z detstva… Celkom dobre to znie, však?

Zdroj: Gothal Liptovská Osada

6. Jedinečný jedálniček

Mnohí cestovatelia sa netaja tým, že radi cestujú práve za jedlom. No nemusíte hneď preletieť tisíc kilometrov, aby ste ochutnali top špeciality. Aj naše regióny majú skvelé chute. Mnohí cestujúci na sever nedajú dopustiť na liptovské kulinárske skvosty. Také domáce čerstvé bryndzové pirohy, halušky či šúľance nechutia nikde tak dobre, ako práve tu. A keď si ich doprajete v kolibe s výhľadom na slovenské hory , zážitok to bude hneď na dlhé roky.

Zdroj: Gothal Liptovská Osada

7. Výhodné balíčky, ktoré potešia vašu peňaženku

Tak. Povedali sme vám takmer všetky benefity, prečo dovolenkovať tento rok na Slovensku. No teraz máme pre vás posledný, bezkonkurenčne najdôležitejší a najzaujímavejší tip pre podporu domáceho turizmu - výhodné pobytové balíčky .

A ako takýto balíček môže vyzerať? Napríklad aj takto:

30 % zľava na ubytovanie v krásnej slovenskej chalúpke rôznych veľkostí s vlastnou kuchyňou či v modernom apartmáne

grilovačka v cene

tenisový kurt zadarmo

ebiky so zľavou na prenájom

animačný program pre deti

Zdroj: Gothal Liptovská Osada

Práve tento akciový pobytový balíček vám momentálne ponúka jeden z populárnych liptovských rezortov, Gothal – Liptovská Osada. Ak sme vás práve naladili na dovolenku na Slovensku, dlho neotáľajte. Mnohé pobytové balíčky sa rýchlo míňajú. A my vieme prečo. Pretože Slováci objavili množstvo dôvodov, pre ktoré chcú tento rok dovolenkovať doma.

- reklamná správa -