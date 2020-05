5 užitočných rád, ako si vybrať správnu klimatizáciu

Stavte na skúsených odborníkov

Klimatizácia je zariadenie, ktoré by doma malo slúžiť roky. Preto je pri jej výbere dôležité spoľahnúť sa hlavne na dodávateľa, ktorý má na trhu tradíciu, dobré meno, dostatok skúseností a vie vám okrem kvalitnej klimatizácie a poradenstva pri výbere ponúknuť aj odbornú montáž a ďalšie benefity navyše. Môže to byť napríklad predĺžená záruka, bezplatná servisná prehliadka po prvom roku, možnosť rozložiť si platbu na dlhšie časové obdobie alebo mimoriadne cenové akcie. Pri rozhodovaní by vám mohli pomôcť aj reálne referencie spokojných zákazníkov, ktoré bude mať každý dobrý predajca klimatizácií zverejnené na svojej webstránke . Dobrým znakom seriózneho predajcu je aj kvalitný zákaznícky servis v podobe profesionálnej zákazníckej linky či online služieb. Nechcete predsa pri riešení prvého servisu klimatizácie naraziť na dodávateľa, ktorý má nedostupné mobilné číslo alebo neexistujúcu webstránku.

Úsporná klimatizácia šetrí vaše peniaze

Nebudeme si klamať, klimatizácia do určitej miery zvýši nielen váš komfort, ale aj spotrebu elektriny v domácnosti. Klimatizácia okrem chladenia v letných horúčavách dokáže v prípade potreby aj vykurovať, odvlhčovať, ventilovať alebo čistiť vzduch. Môžete ju tak využívať prakticky počas celého roka. Preto sa rozhodne oplatí vybrať si zariadenie, ktoré má energetickú triedu A+ až A+++. Tieto úspornejšie klimatizácie fungujú perfektne a nespotrebujú počas prevádzky toľko elektriny. Navyše, niektoré spoločnosti vám ako bonus vedia ku každej klimatizácii poskytnúť aj 20 % zľavu na elektrinu . Dobrá kombinácia, čo poviete? 😊

Zvážte možnosť klimatizácie na splátky

Ak máte v súčasnej situácii obavy zaplatiť za klimatizáciu jednorazovo vyššiu sumu, pouvažujte nad nízkymi mesačnými splátkami. Nemusí ísť pritom len o klasické splácanie, ale môžete využiť klimatizáciu ako službu, kde za výhodnú mesačnú splátku okrem dodania a montáže klimatizácie získate aj kompletný servis. V praxi to pre vás bude znamenať, že ak sa vám počas využívania služby klimatizácia pokazí, firma vám pošle priamo domov opravára, ktorý sa o všetko postará, prípadne hneď na mieste vymení klimatizáciu – kus za kus. Takýto bezstarostný servis môžete mať napríklad len za 35 € mesačne a navyše v tejto cene pre vás získate aj ďalšie výhody.

Tichá klimatizácia, o ktorej ani neviete

Vedeli ste, že najmodernejšie klimatizácie pracujú tak potichu, že sa to dá prirovnať k šumu padajúceho lístia (20 – 30 dB)? Nemusíte mať tým pádom obavy, že vás cez deň alebo v noci bude rušiť nejaký hluk, pretože o klimatizácii prakticky ani nebudete vedieť. Stačí si len vybrať tú správnu .

Zdroj: ZSE

Klimatizácia ako vkusný doplnok do domácnosti

Prečo by práve klimatizácia nemohla byť tým najzaujímavejším doplnkom vo vašom byte? Áno, klimatizácia by mala byť tichá, ale vôbec nemusí byť nenápadná, čo sa týka vzhľadu. Niektorí predajcovia ponúkajú náročnejším zákazníkom možnosť vybrať si spomedzi viacerých farebných dizajnov klimatizácií. V ponuke sú napríklad dizajny v štýle dreva, kameňa, umelecké či detské motívy. Čo poviete, išli by ste do toho?

Viac o ponuke výhodných klimatizácií sa dozviete na www.zse.sk /klima .

