Rum a Vodka – absolútna pravda v priamom prenose v podaní Divadla Kontra

Komédia Rum a vodka mala v Divadle Kontra premiéru pred 12 rokmi, hovorí Peter Čižmár, hlavný protagonista komédie Rum a vodka a pokračuje: “Po našom prvom veľkom úspechu Howie a Rookie, za ktorý sme získali prvé Dosky, Cenu Novej drámy a pozvania na medzinárodné festivaly vo svete, to bola veľká výzva, pretože latka bola nasadená vysoko a všetci čakali, ako budeme pokračovať. Som veľmi šťastný, že Klaudyna Rozhin, režisér a umelecký šéf nášho divadla priniesla tento text. Hneď, ako som ho prečítal, som vedel, že je to skvelá vec. Po prvýkrát som čítal text, ktorý mi hovoril z duše. Neklamal, opisoval to, čo som sám niekedy zažil, absolútna pravda v priamom prenose. A navyše aj vtipná. Niekedy vulgárna, ostrá, aj šokujúca, ale vždy v rovine zábavnej a ku koncu aj dojímavej.”

Rum a vodka si medzi divákmi získala popularitu okamžite, pritom jej scéna bola jednoduchá. Ešte stále na ňu chodia diváci niekoľkých generácií tak, ako pred dvanástimi rokmi, rovnako aj dnes. Pokračuje Peter Čižmár: “Premiéru sme mali originál v bare, v Spišskej Novej Vsi, v Redute. A kedže u nás je na scéne len jedna barová stolička, celú scénografiu sme mali zadarmo. Na toto predstavenie chodili ľudia húfmi, “vychovala” sa celá jedna generácia divákov, ktorí už teraz majú svoje vlastné deti a už oni chodia na to predstavenie a tiež sa na ňom bavia. Hra nezostarla, zostarol som trošku ja a preto aj to predstavenia zákonite hrám ináč, snažím sa v ňom hľadať iné významy…”

Rovnako ako monodráma Nenávidím, ktorú reprízoval vyše 300-ktát, aj komédia Rum a vodka patrí medzi najúspešnejšie tituly divadla: “Je to bezkonkurenčne najreprízovanejšie predstavenie divadla Kontra, má za sebou viac ako 500 repríz. Vždy, keď niektorý kolega ochorel, alebo sa z nejakých iných príčin nemohlo hrať u nás niektoré predstavenie, Rum a vodka vždy tieto situácie zachraňovala. Videlo to veľké množstvo divákov, niektorí aj viackrát. Hral som to aj pre 2 divákov, ale aj pre 400, na rôznych miestach po Slovensku, aj v zahraničí. Vo väzniciach, v baroch, reštauráciách, na oslavách, vonku aj vo vnútri, v kluboch, na javiskách, v podchode, v parku, na námestí, všade, kde bola ochota vidieť divadlo. A myslím si, že diváci sa vždy bavili,” hovorí Peter Čižmár.

Lákavý názov hry pravdepodobne láka skúsiť tento netradičný mix – najmä mladšie generácie. Zrejme to však nemusí dopadnúť najlepšie. Prax ukázala, staré známe – zakázané ovocie najlepšie chutí: “V hre je veta, že Rum a vodka je “mix, čo aj mŕtveho postaví na nohy”. Hrali sme to aj pre školy, stredné samozrejme, vyššie ročníky, ktoré potom tento mix - Rum s vodkou - ihneď po predstavení išli vyskúšať. Potom sme už len dostávali echá, že vo veľkom to skúšajú po baroch… Dúfam, že prišli na to, že je to vražedná kombinácia, tak ako náš hlavný hrdina,” so smiechom vysvetľuje herec.

Po rokoch, pri tomto online predstavení, chceli divákom pripraviť autentickú atmosféru tejto hry a tak sa opäť vrátili do baru, tentokrát do baru reštaurácie Fusion v Spišskej Novej Vsi: “Takže si vychutnáte perfektnú pravdivú barovú atmosféru “Rum a vodky” doma vo svojich obývačkách! Verím, že sa diváci skvele zabavia a uvidia divadlo, ktoré na chvíľu nebude divadlom, ale výpoveďou jedného z nás,” uzatvára Peter Čižmár.

A prečo by ste si mali práve toto divadelné predstavenie pozrieť? Reklamný slogan hry hovorí: nepriveď na to svoju mamu alebo svokru. Priveď niekoho, kto do divadla bežne nechodí: “Áno, toto je aj pre tých, ktorí si myslia, že divadlo nie je ich šálka kávy. Verím, že bude. Alebo lepšie, že to bude ich obľúbený online drink. Lebo Rum a vodka je mix, čo aj mŕtveho postaví na nohy.”

Monodrámu Nenávidím ste mohli sledovať vďaka agentúre Divadelný Svet, hlavného organizátora a jej konateľa Petra Olejára: „Veľmi sme sa potešili, že sme dostali priestor na opätovnú divadelnú produkciu vo virtuálnom svete. Naše čísla pri našom prvom predstavení Divadla Kontra: Nenávidím online, patrili k tým úspešnejším produkciám, na portáli predpredaj.sk. Teraz nás čaká, z môjho pohľadu, náročnejšia úloha, a to nepodliezť latku a udržať si čísla ako z prvej premiéry. Uvedomujeme si aj to, že situácia je odlišná ako pred zhruba mesiacom, kedy sme boli medzi prvými s online produkciou, dnes sa nachádzame v konkurencii, kedy je pomaly každý deň nejaký live – stream. Takže sami sme zvedaví ako to dopadne. Samozrejme veríme, že diváci nás v piatok večer pozvú k sebe do obývačky, keďže sme mali po predstavení Nenávidím online, pozitívne ohlasy, divákov, ktorí si lístok na online prenos zakúpili.“

Monodrámu Nenávidím snímali pre divákov v Divadle Kontra, no komédiu Rum a vodka čaká odlišná produkcia. Pokračuje Peter Olejár: „Tentoraz chystáme novinku, keďže sa toto predstavenie hralo aj v alternatívnych priestoroch, rozhodli sme sa, že predstavenie odohráme mimo divadelného priestoru, a to v jednom z obľúbených bar- podnikov v Spišskej Novej Vsi, ktorý nám poskytne svoje jedinečné priestory, ktoré sa hodia do témy predstavenia. Takže v piatok večer v Spišskej Novej Vsi na chvíľku okrem divadla ožije aj jeden z momentálne zatvorených, podnikov. Všetkých divákov, ktorí sa chcú zabaviť a zároveň aj poučiť zaujímavých životným príbehom, ženatého chlapa, ktorý má dve malé dcérky, no spustí sa mu v hlave šialený kolotoč iracionálnych nápadov, nech neváha a v piatok večer resp. z reprízy v pondelok večer nech nás pozve do svojej obývačky. Určite nebude ľutovať.

Predstavenie môžete vidieť online v priamom prenose 24.4. – info a stream, alebo 27.4. ako reprízu – info a stream.

