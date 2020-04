Milujete svoj mobil? Potom je táto komédia priamo pre vás!

Inokedy beznádejne vypredané, dnes, žiaľ zatvorené ako všetky naše divadlá. Ale nezúfajme! Aby sa GUnaGU dostalo k svojim divákom, začína na internete streamovať svoje predstavenia. Ako prvá sa chystá k svojej „online premiére“ komédia o modernej závislosti menom MILUJEM SVOJ MOBIL. Táto komédia nerieši len erotiku pomocou mobilu, ale aj možnosť, či sa dá dovolať bohu a čosi si od neho priať, až po ozajstnú svadbu s vaším mobilným miláčikom. Prvé predstavenie si môžete pozrieť v HD kvalite už 15.4.2020. Ak to nestíhate nevadí, Milujem svoj mobil si môžete pozrieť aj v repríze 21.4.2020.

Ak vás zaujíma obsadenie tejto novodobej komédie, dôvod vzniku, či samotný dej, prinášame vám rozhovor s autorom hry, ktorý nám dal odpoveď na niekoľko otázok.

Ako vznikla vaša komédia?

Pred rokmi som mesiac jazdil po západnom pobreží USA s dobrou partiou v aute a tam mi napadlo, že napíšem o tejto ceste komédiu. Je o ľuďoch, ktorí neustále telefonujú s niekým, kto je tisíc kilometrov ďaleko, ale ten, čo sedí meter od nich, im lezie na nervy.

Takže hra je tak trochu aj o Amerike?

To je len efektné pozadie. Ale keď moji hrdinovia dorazia do Las Vegas, trochu sa opijú a jeden z nich sa ožení so svojím smartfónom.

Kto hrá tých na sedadle Cadillacu?

Viktor Horján, David Hartl, Martin Meľo a Roman Pomajbo. Chalani hrajú veľa postáv, menia sa, improvizujú, spievajú. Naživo hrajú na hudobné nástroje, ktoré sú priamo v mobiloch.

Uvidíme aj Divoký západ?

Finále hry je vlastne western, bláznivá groteska, v ktorej vystupuje pištoľník, Indián, Padre a Mexičan.

Na záver sa musím opýtať: milujete svoj mobil?

Samozrejme. Brávam si ho aj do postele, ako zrejme všetci smartfónisti. Ale bez senzácie: iba volám a mailujem.

