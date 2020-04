Nástroje k článku

Zostať doma a dať si pohov od práce bolo možno roky naším želaním. V súčasnosti to však naberá nový rozmer. Môže to ovplyvniť naše duševné zdravie?

Neistá situácia, obavy z nepoznanej choroby aj vzdelávanie detí doma, dokážu zamávať aj s najsilnejšími povahami. Ako si v týchto neľahkých časoch môžete zachovať duševné zdravie a spánok?

Zostať doma. A čo potom?

Prvýkrát od druhej svetovej vojny sú Európania konfrontovaní so závažnými obmedzeniami a musia sa narýchlo prispôsobiť novým podmienkam. Budúcnosť je nepredvídateľná: zarábanie na živobytie je neisté, rodiny zostávajú doma. Na kávu s kamarátkou alebo fitko s kolegom po práci musíte na čas zabudnúť. Kým pár dní sa to dá vydržať, po pár týždňoch to môže pôsobiť ako nočná mora.

Toto všetko vedie k vyššej úrovni stresu a úzkosti, čo dokáže vyvolať poruchy spánku a ovplyvňovať nás v každej oblasti života.

Toto odporúčajú odborníci

Obdobie krízy a nutnosť izolovať sa vytvára napätie v celej našej populácii. Odborníci preto vydávajú nasledovné odporúčania:

#1 Minimalizujte sledovanie, čítanie alebo počúvanie správ o COVID-19, ktoré môžu spôsobovať úzkosť.

#2 Postarajte sa o seba. Doprajte si dostatočné množstvo odpočinku, nezabúdajte na pohyb a zdravé jedlo.

Čím vieme podporiť ukľudnenie počas izolácie? Ako balzam na dušu môže v tejto chvíli slúžiť výživový doplnok na prírodnej báze Zerex Zenaden. Je plný rastlinných výťažkov podporujúcich vaše duševné zdravie: obsahuje medovku lekársku, valeriánu lekársku či mučenku pleťovú, ktoré môžu pomôcť k dobrej nálade, relaxácii, aj kvalitnému zaspávaniu.

#3 Urobte si virtuálne stretnutia s priateľmi pri káve. Toto dokáže zlepšiť náladu každému. Poprípade zorganizujte spoločnú večeru cez Skype, kde si pospomínate na spoločné zážitky pri jedle, ktoré si doma uvaríte. Dojem spoločnosti taktiež podporíte tým, že sa z teplákov prezlečiete do gala a na stole zapálite sviečky.

#4 Vyberte sa niekam, kde zabudnete na aktuálnu ťažkú situáciu. Ak vám to situácia dovoľuje, urobte si výlet do prírody - samozrejme, nie na vysoko frekventované miesta. Niekde, kde je ticho, pokoj, a aspoň na chvíľu budete mať možnosť očistiť svoju myseľ od stresu a strachu.

#5 Doprajte si kvalitný spánok ako nikdy predtým. Ruku na srdce, spávate 7 - 8 hodín denne bez prerušenia? Ak sa vám to zdalo doposiaľ ako sci-fi, umožnite si naozaj výdatný spánok.

Tip na lepší spánok: Ku kvalitnému spánku vám môžu pomôcť vitamíny na spánok vo forme tabletiek Zerex Pillow. So svojím bohatým obsahom byliniek podporujúcich zdravý spánok, emočnú rovnováhu a pozitívnu náladu vám sprostredkuje dojem správnej relaxácie. Nájdete v ňom chmeľ otáčavý, valeriánu lekársku, medovku lekársku, ľubovník bodkovaný aj mučenku pleťovú.

#6 Využite súčasné technológie a spojte sa s rodinou a priateľmi. Možno nemôžete byť spolu fyzicky, ale technológie vám zabezpečia zavolať si rôznymi formami, či dať si o sebe vedieť pomocou správ. Týmto spôsobom sa dajú obnoviť “zaprášené kontakty z minulosti”, staré kamarátstva, dokonca utužiť rodinné vzťahy.

Odporúčanie na záver

Posilnite svoje duševné zdravie virtuálnym kontaktovaním blízkych, negatívnym správam sa vyhýbajte a nezabudnite doplniť vitamíny na spánok. Nedovoľte, aby vám sa vám do života vkradla vďaka izolácii úzkosť, apatia či osamelosť. Nezabúdajte - všetci sme v tom spolu.

