“Koronavírus” prezentuje skúšku, ktorá má silu preveriť stav nášho imunitného systému. Akútne infekcie dýchacích ciest sú aktuálnym celosvetovým problémom číslo jeden. Ktoré minerály a vitamíny na imunitu sú v boji proti nim nevyhnutné?

Pre TOTO potrebujeme silný imunitný systém

To, či človek ochorie alebo nie, ovplyvňuje množstvo faktorov. Jedným z nich je stav imunitného systému. Ten predstavuje prvú obrannú líniu tela proti mikroorganizmom, ktoré na neho môžu útočiť a spôsobovať tak ochorenia rôznej závažnosti. Udržiavanie imunitného systému po celý rok v zdraví je kľúčom k prevencii infekcie a chorôb. Čo vám k tomu pomôže?

Vitamín E - kľúč k silnej imunite

Vitamín E je významný antioxidant rozpustný v tukoch dôležitý pre normálnu funkciu imunitných buniek. Doplnenie vitamínu E je kľúčom k zlepšeniu imunity a to aj u starších ľudí. Tento silný antioxidant pomáha telu bojovať s infekciou. Vedecké štúdie ukazujú, že nedostatok vitamínu E zhoršuje imunitnú funkciu, ktorú však možno napraviť. Medzi zdroje vitamínu E patria:

1. rastlinné tuky,

2. listová zelenina,

3. vajíčka,

4. orechy.

Vitamín C - užitočný pri prevencii a liečbe infekcií

U ľudí je závažný nedostatok vitamínu C spojený s narušením imunity a zvýšenou náchylnosťou na mnohé infekcie. Naopak, doplnok vitamínu C sa zdá byť užitočný pri prevencii a liečbe infekcií, keďže je jedným z najväčších posilňovačov imunitného systému. Denný príjem vitamínu C je nevyhnutný pre dobré zdravie, pretože ho ľudské telo nevyrába ani neskladuje.

Zdrojmi vitamínu sú najmä paprika, kel, brokolica, kiwi, ale aj maliny a citrusové plody. Vo forme doplnkov sa odporúča neprijímať ho večer, keďže stimuluje činnosť mozgu.

Slnečný vitamín D - prevencia infekcií dýchacích ciest

Vitamín D zvyšuje obranyschopnosť slizníc a má ochranný účinok proti infekciám dýchacích ciest. Zhrnuté výsledky viacerých štúdií ukázali, že dopĺňanie vitamínu D významne znižuje riziko vzniku vírusových a bakteriálnych infekcií. Je teda rozhodujúci nielen pre zdravie kostí a svalov.

Carlos Camargo z oddelenia urgentnej medicíny v Massachusetts General Hospital: "Naša analýza tiež zistila, že pomáha telu bojovať proti akútnym infekciám dýchacích ciest, ktoré sú každoročne zodpovedné za milióny úmrtí na celom svete." (The Harvard Gazette)

Železo, zinok a selén na rast imunitných buniek

Vitamín C tiež pomáha vstrebávaniu železa. Anémia s nedostatkom železa môže viesť k abnormálnej imunitnej odpovedi a zvýšenému výskytu infekcií dýchacích ciest. Ďalším potrebným prvkom v boji proti respiračným ochoreniam je určite železo.

Štúdia zistila, že zinok štatisticky skracuje trvanie a zmierňuje závažnosť príznakov ochorení. Zodpovedá za celý rad funkcií v ľudskom tele. Spoločne s vitamínom C má veľa zdravotných prínosov vrátane podpory imunity.

Selén je potrebný na normálnu reguláciu imunitnej obrany a prevencii vírusových ochorení. Početné štúdie ukázali, že jeho nedostatok zhoršuje schopnosť imunitného systému bojovať proti vírusom a ďalším škodlivým vplyvom na zdravie človeka. Niektoré selenoproteíny fungujú ako antioxidanty, ktoré chránia zdravé bunky proti útokom na imunitu.

“Béčka”

Komplex vitamínov skupiny B je dôležitý pre zdravú imunitnú odpoveď. Mnoho dospelých ich má však nedostatok, čo môže negatívne ovplyvniť imunitné zdravie a odolnosť voči nebezpečným vírusom.

Horčík - podpora činnosti pľúc

Medzi jeho mnohé funkcie patrí pomoc pri podpore imunitného systému, činnostiach svalov a nervov a regulácia krvného tlaku. Odborníci spájajú nedostatok horčíka s celým radom zdravotných komplikácií. Existuje možnosť, že nedostatok horčíka prispieva k pľúcnym komplikáciám. Mandle, špenát a kešu oriešky patria medzi potraviny s najvyšším obsahom horčíka.

Zdroj: zerex

Odporúčanie na záver: Nezabúdajte na dostatok vody a doprajte si poctivý odpočinok

Dostatočná hydratácia počas dňa môže tiež posilniť imunitu. Voda pomáha telu produkovať lymfu, ktorá nesie biele krvinky a ďalšie bunky imunitného systému. Vyhýbajte sa sladeným vodám a prehnanej dávke kofeínu vo forme mnohých káv denne.

Vďaka 8-hodinovému spánku denne vybudujete pevný základ svojej imunite. Nepodceňujte jeho silu a snažte sa udržiavať pravidelný spánkový režim. Zdravie podporíte aj pravidelným pohybom, a to v trvaní aspoň pol hodiny denne.

-reklamná správa-