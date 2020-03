Po 5 rokoch vydávajú nový album! Le Payaco pokrstia šiesty štúdiový album v MMC

Členovia kapely o ňom hovoria, ako o vydarenom, úprimnom a kompaktnom vokálno-inštrumentálnom diele. Stále to isté Le Payaco, len zas trocha iné. Symbióza protikladov v najlepšom slova zmysle.

Autormi hudby a textov sú všetci traja muzikanti Tomáš Sloboda, Martin Stempel a Juraj Vitéz, s výnimkou titulnej skladby Pohybliví v nehybnom, ktorej text napísal Lyrik H. V štúdiu, ako aj vždy na koncertoch, kapelu doplnil gitarista Tomáš Vagaský.

O obal platne sa postaral známy slovenský fotograf a kameraman Boleslav Boška, ktorý albumu vdýchol vizuálny koncept.

Na otázku, „čo môžeš o albume povedať“, Tomáš odpovedal: „Sú to naše životy, zachytené do štyridsiatichtroch minút. Nič viac, nič menej.“ Martin dopĺňa: „Je to tak.“

Zdroj: Le Payaco

Kapela svoj materiál pripravovala na chalupe a vrátili sa tak k svojim koreňom, kedy spoločne tvorili hudbu aj texty v kľude prírody, mimo mesta. Juraj o tom hovorí: „Po tých všetkých rokoch sme zistili, že keď neurobíme krok späť a nevrátime sa k našim počiatkom, kedy sme spoločne trávili čas na chalupe pri tvorbe, album nevznikne tak rýchlo. A možno nevznikne vôbec. Žijeme každý úplne iné životy, niekto sa ponáhľa viac, niekto menej. Rodiny, deti, robota a koníčky... Keď sa stretneme v skúšobni, máme málo času naladiť sa na spoločnú vlnu. Preto sme zvolili náš osvedčený recept – vypadli sme von z mesta.“

A osvedčený recept zafungoval. Máme tu nový album skupiny Le Payaco, ktorý je originálny a nepredvídateľný, zároveň pesničkový, ako sme boli u tejto skupiny doposiaľ zvyknutí.

Zdroj: Le Payaco

Album Pohybliví v nehybnom vychádza vo vydavateľstve BRUUDER Records. Začiatkom apríla bude dostupný digitálne vo všetkých dostupných streamingových službách. Na LP a CD bude k dispozícii na krste, ktorý sa uskutoční 16. apríla v bratislavskom klube MMC.

Vstupenky na krst albumu, kde zaznejú prvýkrát naživo aj nové skladby, nájdete na Predpredaj.sk.



Album sa bude dať však aj predobjednať za špeciálnu cenu na stránke vydavateľstva www.bruuder.eu už od 10. marca, kedy kapela zverejní aj prvý singel.

-reklamná správa-