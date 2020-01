Štefan Štec predstavuje pieseň Duje Vitor. Je jeho osobnou výpoveďou nekonečnosti lásky

Na konečnom sounde singla spolupracoval s vynikajúcim britským producentom Eddiem Stevensom. Výsledkom je nádherná skladba, ktorá je osobnou výpoveďou manželom Štecovcov.

Štefan Štec je tak trochu Dobšinským v oblasti rusínskeho folklóru. Nielenže sa snaží o to, aby čaro rusínskej tradičnej hudby z nášho regiónu objavili aj Slováci v iných častiach krajiny. Chodieva tiež na výpravy za Rusínmi v zahraničí. A práve na takejto ceste vznikol základ pre krásnu skladbu Duje Vitor, ktorá je natoľko zásadná, že podľa nej nazval celý album.

Zdroj: Štefan Štec

„Skladba Duje Vitor pochádza od Rusínov z Rumunska, z oblasti blízko ukrajinských hraníc. My sme tam boli s manželkou na takej expedícii pred dvoma rokmi. Dostali sme sa aj na jednu svadbu, tam som ju počul prvý raz a nahral som si ju na mobil. Páči sa mi preto, že je rusínska, ale nie z nášho kraja. Mojim cieľom je totiž dostať do nášho priestoru aj vzdialenejší rusínsky folklór. Ja som potom k hudbe napísal text,“ vraví Štefan Štec.

Zdroj: Štefan Štec

Slová pesničky sú, samozrejme, v rusínčine. Korešpondujú s mystičnosťou hudby a ospevujú najkrajší ľudský cit.

„Spievam tam, že vietor raz prestane fúkať, strom sa prestane kývať, ale láska je večná. Je to silná metafora a chcel som tým textom povedať, že lásku si treba chrániť. Nielen tú partnerskú, ale aj lásku k prírode, rodisku... A treba veriť, že premôže všetko, je nekonečná, večná a prežije zlé obdobia, ktoré symbolizuje vietor a nakláňanie stromu. Keď moja manželka počuje túto pieseň, je vždy dojatá. Pripomína jej obdobie, keď sme potrebovali veľa nádeje a lásky, aby sme prekonali niektoré ťažkosti. Pre nás oboch je táto skladba veľmi osobná,“ dodáva Štefan Štec.

Zdroj: Štefan Štec

Sympatický folklorista je známy aj tým, že rusínskym ľudovkám dáva nový zvuk, aby sa páčili i súčasným mladým ľuďom. Na tejto skladbe spolupracoval s Eddiem Stevensom, britským producentom a manželom Jany Krischner.

„Dal nás dokopy Peter Riava z Universal Music, hneď mu totiž napadlo, že by to mohlo fungovať. Priznám sa, že ja som bol spočiatku trochu opatrný, ale keď som zistil, že je to vlastne hudobník z Moloka, ktoré som počúval skoro celú strednú školu, vedel som, že náš hudobný vkus môže byť podobný. Stretli sme sa potom v Prahe v štúdiu, sadli sme si, Eddie bol nadšený z hudby aj z môjho spevu. Ja som zas ocenil, že on sa dokázal na pesničku pozerať s nadhľadom, bez hudobných stereotypov. Podarilo sa mu aranžmánmi dokonalo vyjadriť pocity z textu, ktorý som napísal, ale vlastne aj z nádherného prostredia karpatských hôr. Myslím, že to vyšlo dobre,“ uzatvára Štefan Štec.

Skladbu Duje Vitor môžete počuť aj naživo, na Štefanovom jarnom turné po Slovensku.

