Peter Bič Project chystá turné! Naživo na ňom zahrá skladby z nového albumu Labyrint a aj nádhernú pesničku k seriálu Hniezdo

Peter Bič Project len koncom minulého roka vydali nový album Labyrint, no sklady z neho sú už hitmi, ktoré atakujú prvé priečky hranosti v rádiách. Konečne je to tu! Obľúbená skupina ide na turné, kde plánuje hrať predovšetkým novinky z albumu. Prvý koncert bude už v apríli v Bratislave.

Kapele Peter Bič Project ide karta! Rozhodla sa anglické texty častejšie nahrádzať slovenskými, čo do jej tvorby prinieslo sviežosť. A odvtedy, čo singel, to hit. Niektoré dokonca zľudoveli a fanúšikovia si ich spolu so sympatickými hudobníkmi radi na koncertoch spievajú. K takýmto mimoriadne úspešným skladbám patria napríklad „Skúšame sa nájsť“, „Láva“ alebo „Čoskoro“, ktorá je momentálne najhranejšou skladbou v rádiách. Všetky sú z albumu Labyrint. Single sa páčia laickej aj odbornej verejnosti. Na albume sú však aj ďalšie krásne skladby, ktoré fanúšikovia oceňujú. Na jar budú mať fanúšikovia skvelú príležitosť vypočuť si ich naživo.

„Veľmi sa teším, že album Labyrint tak zarezonoval, aj keď je ešte pomerne čerstvý, pretože sme ho vydali len v novembri. Našiel si poslucháčov a ľudia nám naozaj píšu, že sa tešia na to, ako ich zahráme na koncertoch. Dokonca píšu o pesničkách, ktoré ešte singlami nie sú, ale počuli ich na albume a páčia sa. Program turné práve dávame dokopy, ešte nie je úplne hotový. Nechcem všetko prezrádzať, ale robíme ho tak, aby ľudia mali pekný zážitok. Zatiaľ môžem povedať, že tam zaznejú aj nejaké naše staršie hity," vraví líder kapely Peter Bič.

Kapela sľubuje, že na turné zaznie aj krásna skladba k seriálu Hniezdo „Poslednýkrát“, ktorá tiež aktuálne rezonuje.

„Je to pieseň, ktorú sme nahrali spolu s Tomášom Buranovským. Hneď po prvej časti seriálu nám ľudia písali a volali, kde sa dá vypočuť a zohnať, pretože, nie je na albume Labyrint. Páči sa a určite ju zahráme," dodáva Peter Bič.

Kapela prešla v ostatných rokoch zmenami. Pôvodnú speváčku vystriedala mladá talentovaná Košičanka Viktória, ktorej krásny hlas a nákazlivý temperament kapelu významne oživil. Aj ona si aktuálny úspech skupiny veľmi užíva.

„Spievať v kapele bolo odmalička mojim snom. Vďaka Petrovi sa mi tento sen splnil a som mu za to veľmi vďačná. Robím to, čo milujem, čo ma baví a to je úžasný pocit. Je skvelé počuť naše pesničky v rádiách a ešte krajší, keď nám ľudia píšu, že sa im pesničky páčia. Taktiež ma veľmi teší, že už nespievam sama, začal spievať aj Peter. Na novom albume máme krásne duety, na ktoré dostávame od ľudí veľmi pekné reakcie,“ teší sa sympatická umelkyňa Viktória Vargová.

Obaja sa už nevedia dočkať jari, keď vyrazia za fanúšikmi. Viktória sa im ukáže aj v novej polohe. Začala sa totiž učiť hrať na trúbke.

„Inšpirovala ma k tomu moja obľúbená speváčka Julia Stone, ktorá na trúbku hrá krásne a tiež sa mi vždy páčil ten zvuk, tak som kúpila trúbu a začala sa učiť. A ako mi to ide? Neviem. Vôbec to totiž nie je tak jednoduché, ako som si myslela, ale mňa to veľmi baví,“ dodáva Viktória.

Peter Bič Project je kapela, ktorá dokáže na koncertoch vytvoriť neopakovateľnú atmosféru. Radosť z hudby, ktorú zažívajú muzikanti, sa vždy prenesie aj na publikum.

„Milujem koncertovanie, keď môžem ľuďom zahrať pesničky, ktoré poznajú z CD, z rádií a zrazu ich počujú naživo, môžu si na ne zatancovať. Koncerty sú v mojom živote podstatná vec,“ uzatvára Peter Bič.

Turné kapela štartuje 16. apríla v Bratislave. Lístky sa dajú zakúpiť v sieti Predpredaj.

Zdroj: peter bič project

PETER BIČ PROJECT – LABYRINT TOUR 2020

16.04.2020 Bratislava

18.04.2020 Trenčín

24.04.2020 Košice

25.04.2020 Zvolen

06.05.2020 Martin

07.05.2020 Trnava

- reklamná správa -