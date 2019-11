Aj vy spíte so svojím mobilom?

Jon Lucas a Scott Moore majú na konte také úspešné komédie ako Vo štvorici po opici či Matky rebelky. Prečo si ako ďalší námet vybrali práve pokazený mobil? Skôr, ako stihli na túto otázku odpovedať, Scottovi zazvonil telefón, on to nevydržal a hovor zdvihol. Jon sa pozrel na svojho kolegu a priateľa, s ktorým sa pozná už 18 rokov, a ironicky poznamenal: “Presne toto je ten problém – aj kvôli nemu vznikol náš nový film.”

Úplne prvou inšpiráciu na nový film bol pre nich rozhovor o tom, aká agresívna dokáže byť napríklad aplikácia Waze, ktorá má pomáhať vodičom, ale v skutočnosti ich vie vytočiť do nepríčetna neustálym opakovaním nezmyselných povelov. A tak sa začal príbeh o tom, ako sú dnes všetci závislí od svojich mobilov. Ľudia sa nerozprávajú medzi sebou, komunikujú len s elektronickými zariadeniami, a v reálnom živote potom musia čeliť úplne absurdným situáciám.

Hlavnou postavou komédie SEXI JEXI je Phil, ktorého najlepším priateľom je telefón. Nikam nechodí a s nikým sa mimo práce nestretáva. Mobil mu úplne stačí – až kým nestretne sympatickú Cate. Pre Adama Devina, ktorý stvárnil Phila, bola najvtipnejšia tá časť scenára, kde Jexi začína žiarliť. “Váš telefón vie o vás všetko. Rozprávate sa s ním, on vám pripomína veci, ste neustále v spojení. A zrazu tá vec začne žiarliť a správa sa ako ohrdnutá ex. Je to naozaj veľmi vtipné.”

Producentka Suzanne Toddová súhlasí: “Všetci sme do istej miery závislí od mobilov. Potrebujeme ich, používame a nevieme ich odkladať. Tento film vtipným spôsobom ukazuje, že ich v konečnom dôsledku nepotrebujeme tak často – len si to myslíme.” John Lucas dodáva: “Už nie sme majiteľmi mobilov - oni vlastnia nás. Vedia všetko o tom, koľko máme na účte, s kým sa stretávame, aké jedlo mám radi, ako sme na tom zdravotne. A veľakrát nám pripomenú veci, na ktoré nie sme dvakrát hrdí. Len si predstavte, ako sa dajú všetky tiet citlivé informácie zneužiť proti vám.“

Jexi je síce rázna a hovorí veci bez okolkov, ale nemyslí to zle. Len chce urobiť z Phila lepšieho človeka. On je taký ťuťko, ktorý nikdy nevylieza zo svojej ulity, a Jexi sa snaží dostať ho medzi ľudí. Keď sa jej to konečne podarí, Phil zrazu začne mobil nechávať doma. A vtedy Jexi zistí, že to nechcela, a začne vyvádzať.

Filmoví tvorcovia dúfajú, že diváci prídu do kina, zasmejú sa a možno sa začnú aj sami na seba pozerať trochu inými očami. Hlavne na svoj vzťah k mobilným telefónom a skutočným ľuďom okolo seba. Scott Moore uzatvára: “Matky Rebelky sme nakrútili v období, keď sme sami úporne bojovali s rodičovskými povinnosťami. Občas pomáha jednoducho sa na veciach zasmiať. S týmto filmom je to podobné – len v ňom ide o boj s mobilmi, ktoré súčasne milujeme aj nenávidíme, využívame aj zneužívame. Tiež sa na tom treba od srdca zasmiať.“

Komédia SEXI JEXI sa v slovenských kinách premieta od 28. novembra.

