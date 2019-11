ŠOKUJÚCE: Kristina vysvetľuje, ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky!

– Študovali ste angličtinu niekedy v minulosti?

– Samozrejme, každý sa ju niekedy trochu učil... Na škole sme mali hodiny angličtiny, ale bolo to už dávno, takže si pamätám len „yes“ a „no“. Pred pár rokmi som navštevovala kurzy, no zaberali množstvo času a stáli veľa peňazí. V tom čase som sa však vlastne nič nenaučila, pretože lekcie boli veľmi rýchle a nikto na mňa nečakal, ak som niečomu nerozumela. Nakoniec som prestala veriť svojim schopnostiam.

– Čo vás podnietilo k tomu začať sa učiť anglicky švajčiarskou metódou?

– Uvedomila som si, že ma mladší kolegovia v práci prevyšujú, lebo ovládajú angličtinu. O jedinečnej švajčiarskej metóde mi povedala kamarátka. Prekvapilo ma, ako rýchlo si angličtinu dokázala osvojiť. Bola som šťastná, keď som si uvedomila, že aj pre mňa je tu ešte nádej. Okrem toho, ak by som neuspela a nedokázala by som hovoriť anglicky do dvoch týždňov, vrátili by mi peniaze. Takže som sa rozhodla prihlásiť.

– Ako prebiehalo učenie?

– Učenie so švajčiarskym programom bolo veľmi ľahké! Všetko sa uskutočňovalo pomocou počítača a používala sa veľmi nezvyčajná metóda. Nedokážem to ani vysvetliť, to musíte vidieť sami. Už koncom prvého týždňa som dokázala tvoriť jednoduché vety. Na kurzoch som len zvykla čakať na koniec hodiny, no teraz som sa tešila na učenie švajčiarskou metódou – bolo to skutočne vzrušujúce! K dispozícii som mala množstvo vizuálnych materiálov, ktoré mi skutočne pomohli, pretože som sa mohla vrátiť a pozrieť sa, čo som zabudla. Každý deň som si na toto vyčlenila 15 minút, čo úplne stačilo.

– Ako by ste ohodnotili svoju angličtinu po dvoch týždňoch?

– Som naozaj spokojná! Necítim sa zmätená, keď máme v práci zahraničného klienta, a dokážem s ním komunikovať. Nech mladí vedia, že to dokážem! (smiech) Keď ma prišla navštíviť moja dcéra, pozerali sme filmy v angličtine. Som hrdá na to, čo som dosiahla!

– Čo by ste odporučili tým, ktorí s výukou angličtiny ešte nezačali?

– Aby sa určite prihlásili na švajčiarsky program. Nikdy by som si nemyslela, že sa dá jazyk naučiť tak rýchlo a ľahko! Kým váhate, iní už hovoria po anglicky!

