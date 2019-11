Revolucionári humoru, ktorí vôbec nie sú nežní, chystajú novú PREMIÉRU!

Počas kvalitnej, viac ako trojhodinovej show sa vám predstavia tradičné, ale i menej tradičné postavy a postavičky z oblasti humoru a legrácie. Samozrejme nebudú chýbať principál a priamy účastník Nežnej, a takisto Francúzskej revolúcie, Ivo Ladižo Ladižinský, a jeho spoluprincipál a spoluzakladateľ Temných kecov, Jerry Veľmajster Szabó, priamy účastník kačacích hodov v Chorvátskom Grobe, zabávač telom i dušou, no predovšetkým telom.

Zdroj: Temné kecy

Sekundovať im bude popredný a zároveň jediný predstaviteľ slovenského IT-čkárskeho surrealizmu Dano Čistý. Z tej vyspelejšej časti našej bývalej federácie sa dostaví Jiří Jakima, ktorý má okrem Česka korene aj v Ukrajine. Isto sa pýtate, čo k nám prepašuje? Žiaden strach, malo by ísť iba o humor.

Zdroj: Temné kecy

Pri príležitosti revolučných osláv si dozaista spomeniete aj na socialistickú úvahu „Možno príde aj kúzelník“. My po 30 rokoch odpovedáme: Áno aj. Môžete sa tešiť na bravúrneho Talostana, ktorý svojimi šikovnými rúčkami poteší nielen ženské publikum. No a sexteto týchto postavičiek uzatvára známy slovenský herec... a ak by sa žiadny taký neobjavil, tak zaskočí Števo Martinovič. „Nie je to málo?“, vravíte si. Veru nie, ale napriek tomu sa dostaví ešte aj hudobný hosť, raper OPAK, známy aj zo skupiny AMO, medzi ktorého záujmy patria graffiti a agresívne korčuľovanie – čo ho mimochodom spája s Jerrym.

Zdroj: Temné kecy

Toto všetko vás čaká bez cenzúry a servítky v nedeľu 24. novembra. Príďte týždeň po 30. oslavách Nežnej, osláviť po 31. krát niečo oveľa tvrdšie.

Vstupenky nájdete na Predpredaj.sk.

Zdroj: Temné kecy

- reklamná správa -