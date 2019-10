Hviezda severskej krimi, laboratórium čítania aj skvelý Fantázia Fest: Pripravte sa na vzrušujúcu knižnú jeseň

Jeseň je obdobím, keď sa zvyčajne roztrhne vrece s knižnými novinkami a zorientovať sa v nich môže byť niekedy náročné. Ak hľadáte knižku pre seba, alebo sa už chystáte na Vianoce, rozhodne by ste nemali chýbať na najväčšom slovenskom knižnom veľtrhu, ktorý sa aj v tomto roku postará o poriadnu nádielku kvalitného čítania.

Zdroj: Shutterstock

Na Bibliotéke od 7. do 10. novembra objavíte nielen najočakávanejšie knižné tituly od slovenských aj zahraničných vydavateľov, ale aj overenú klasiku. Fajnšmekri si prídu na svoje vďaka limitovaným edíciám kníh aj exkluzívnym titulom, no tešiť sa môžete aj na skvelé zľavy, vďaka ktorým si môžete prečítať ešte viac. Nesmieme zabudnúť ani na zaujímavé rozhovory o knihách, krsty a prezentácie, a to v spoločnosti obľúbených spisovateľov, ktorí na Bibliotéke nemôžu chýbať. Jednou z najväčších hviezd tohtoročného knižného festivalu bude populárny švédsky autor Stefan Ahnhem, ktorý na Bibliotéke svojim fanúšikom predstaví svoj krimi román Motív X. Jeho beseda sa bude konať v piatok o 16:00 na pódiu Panta Rhei.

Novinkou knižného veľtrhu je aj to, že vôbec po prvý raz vo svojej histórii bude mať čestného hosťa. Tejto úlohy sa „zhostí“ Maďarsko a pre návštevníkov to bude znamenať ďalšiu nádielku skvelej súčasnej i klasickej literatúry – maďarskej – v slovenských prekladoch, ktoré boli vydané špeciálne pri príležitosti Bibliotéky.

Zdroj: Incheba EXPO

Pre deti je zasa pripravené fantastické LABORATÓRIUM ČÍTANIA, v ktorom rozhodne nebude hroziť nuda. Počas všetkých štyroch dní, od rána až do večera, si deti budú čítať, hrať sa, tancovať, kresliť, tvoriť a zabávať. A prídu aj tvorcovia detských knižiek! Tak napríklad: Daniel Hevier, Zuzana Csontosová, Diana Mašlejová, Ján Uličiansky a ďalší, ale aj obľúbený Miro Jaroš, ktorý pokrstí hneď dve detské knižky, a predstavitelia seriálu Oteckovia, ktorí do života uvedú nový motivačný zápisník.

Zdroj: Shutterstock

Radi unikáte do sveta fantázie? Celá sobota 9.11. bude na Bibliotéke (okrem iného) patriť vyvrcholeniu slovenského fantastického literárneho roka FANTÁZIA FEST 2019.

Od rána až do večera sa môžete tešiť na besedy, ocenenia a literárne súťaže: Martinus Cena Fantázie, Žánrové ceny pri MCF 2019 (Cena Bibliotéky, Cena Béla, Cena fantasy, Cena ESET) a Fantasy Award 2019. Program je absolútne nabitý zaujímavosťami a bola by škoda ho zmeškať!

Bibliotéka sa uskutoční od 7. do 10. novembra v Inchebe. Sprevádza ju výstava vzdelávania Pedagogika, a rovnako výstava Minerály Bratislava. Skvelá kombinácia na jesenné dni!

SPRIEVODNÉ PROGRAMY NÁJDETE TU

Vstupenky na Bibliotéku si môžete pohodlne kúpiť aj cez Predpredaj.sk

-Reklamná správa-