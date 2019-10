Na OMV získate super tašky na každý deň

Vyrazte na cesty či len tak do mesta so špičkovou výbavou. Za svoje bežné tankovanie a nákupy na čerpacích staniciach totiž môžete získať batožinu od svetoznámej značky American Tourister. Okrem kvalitného paliva, ktoré dodá potrebný výkon a spoľahlivosť na každú cestu, sa tak môžete vybaviť exkluzívnou kolekciou batohov, tašiek či kufrov za skvelú cenu.

Zákazníci OMV si môžu vyskladať exkluzívnu kolekciu tašiek a kufrov American Tourister

Obľúbená značka je teraz dostupná za so zľavou až do 64 %

Akcia trvá až do konca novembra 2019

„Do vhodnej batožiny sa oplatí investovať, bez ohľadu na to, či ju využívate každý deň alebo len z času na čas na dlhé cesty. Aj preto sme sa rozhodli priniesť našim zákazníkom produkty od American Tourister. Je to vhodné doplnenie sortimentu, ktorý už nájdu na našich čerpacích staniciach, “ hovorí Michaela Kuzmínová, Marketing Manager, OMV Slovensko.

Zákazníci si na čerpacích staniciach OMV môžu vyzdvihnúť hracie karty, do ktorých môžu lepiť nálepky, získané za tankovanie a nákupy. Za každých 10 eur nákupu pohonných hmôt v prípade vozidiel do 3,5 tony alebo 40 eur nákupu pohonných hmôt pri vozidlách nad 3,5 tony môžu získať od obsluhy jednu nálepku. To isté platí aj v prípade nákupu iných tovarov a služieb, kde taktiež možno získať jednu nálepku za každých 10 eur hodnoty.

Kartu s ôsmimi nálepkami a doplatok potom možno vymeniť za odmenu z kolekcie značky American Tourister. Na výber je napríklad športová taška, batoh na notebook, cross body taška, taška na notebook, malý kufor či mestský batoh.

Názov Počet nálepiek Doplatok k nálepkám Body OMV SMILE & DRIVE Veľký kufor 8 59,99 € 1600 b + 49,99 € Malý kufor 8 49,99 € 1600 b + 39,99 € Batoh na notebook 8 25,99 € 640 b + 20,99 € Športová taška 8 25,99 € 640 b + 20,99 € Taška na notebook 8 19,99 € 280 b + 14,99 € Batoh do mesta 8 19,99 € 350 b + 12,99 € Cross body taška 8 9,99 € 250 b + 6,99 €

American Tourister začal svoju históriu písať v roku 1933 a dnes patrí k najspoľahlivejším značkám, ktorej dôverujú milióny ľudí. Tašky a kufre sú rozpoznateľné už na prvý pohľad vďaka ich inovatívnemu dizajnu a vysokej kvalite.

Zdroj: OMV

Členovia bonusového klubu OMV SMILE & DRIVE môžu odmeny získať ešte výhodnejšie, výmenou za svoje bonusové body a doplatok.

Na získanie zľavy na exkluzívnu batožinu možno použiť i nálepky, získané pri tankovaní v Českej republike. Nálepky na zľavu si možno rovnako uplatniť na nákup produktov American Tourister i na čerpacích staniciach OMV v Česku počas obdobnej kampane.

Hracie nálepky na slovenských čerpacích staniciach OMV môžu zákazníci zbierať od 1. septembra do 30. novembra 2019. Nálepky možno vymeniť za zľavu na odmeny do 15. decembra 2019 alebo do vypredania zásob.

