Kde má hranice Vlado Kobielsky a kde Touareg?

Aj keď s modelmi SUV jazdí veľa ľudí iba v meste, niektoré si zachovali aj výborné terénne schopnosti. Touareg patrí medzi ne. Uznávaný herec Vladimír Kobielsky je jedným z ambasádorov značky Volkswagen a preto sme si mysleli, že by si mohol nový Touareg vyskúšať trochu nad rámec každodenného dochádzania do práce a domov. Chceli sme do toho zapojiť aj fanúšikov, a tak sme vyhlásili súťaž na Instagrame, z ktorej vyšli dvaja šťastlivci – Matej a Jozef. Tí s Vladom, Touaregom a s nami strávili celý deň a plnili rôzne úlohy od fanúšikov. Samozrejme sme z tohto dňa natočili aj video.

Prvá úloha spočívala vo veľmi tesnom parkovaní. Na prvý pohľad síce parkovací manéver medzi kužele vyzeral ako nemožný, ale natáčanie zadnej nápravy robí v takýchto chvíľach divy. Vlado si napriek počiatočnému frflaniu poradil s parkovacím manévrom veľmi dobre a s Touaregom sa mu podarilo zaparkovať na centimeter presne, až sme s údivom pozerali. Potom nasledovala jazda zručnosti medzi kužeľmi, akurát na mieste spolujazdca sedel vždy jeden výherca s pingpongovou loptičkou v lyžičke. Asi tušíte, aká bola úloha. Zvládnuť slalom čo najrýchlejšie a zároveň udržať loptičku na mieste.

Nasledovali úlohy v teréne. Na to nám poslúžil Off-road Ring, ktorý sa nachádza hneď pri Slovakia Ringu. A práve tam sa nám podarilo dostať všetkých zúčastnených mimo komfortnej zóny. Úvodná rozcvička v podobe kríženia náprav síce vyzerala dramaticky pri pohľade zvonka, avšak vnútri následne všetci súťažiaci priznali, že nečakali, ako parádne si Touareg s touto disciplínou poradí. Potom sa nám podarilo Vlada poriadne vystrašiť. Dali sme mu za úlohu dostať Touareg do bočného náklonu aspoň 30°, pričom Touareg zvládne maximálne 35. Už pri 29 však padali z úst herca expresívne slová, takže vám odporúčame pozrieť si celé video. Záverečná výzva s Touaregom spočívala v skúške dôvery – zísť z prudkého kopca a nepoužiť brzdu. Viac už ale vo videu, ktoré nájdete TU. Ak si chcete prečítať rozhovor s Vladom o Oteckoch, autách, rodine a práci, určite si kliknite na www.volkswagenblog.sk.

