Siposová uviedla svojho ex-kolegu

Predstavenia romantickej komédie sa zúčastnili aj mnohé známe tváre. Blogerka roka Janatini, redaktorka Nora Krchňáková, moderátorky Lucia Wirthová či Katka Brychtová. „Filmy Woodyho Allena sú moja srdcovka. Tento sa navyše odohráva v mojom milovanom New Yorku, k tomu skvelé výkony hercov, čo viac si možno priať?“ povedala s nadšením Brychtová, ktorá počas uvedenia snímky sentimentálne spomínala na časy strávené za veľkou mlákou v spoločnosti svojej mamy.

Moderátorka TV JOJ Lucia Wirthová vyšla z kina taktiež s úsmevom: „Po dlhom čase konečne romantická komédia, ktorá ma naozaj veľmi pobavila. Žiadny lacný humor nečakajte! Veľmi príjemný, sofistikovaný humor Woodyho Allena, skvelé herecké výkony, Timothée Chalamet aj Elle Fanning boli vynikajúci. Milujem New York a jeho atmosféru. Hneď som zatúžila sadnúť do lietadla a prejsť sa uličkami Soho.“

Moderátorka Soňa Müllerová okrem „Veľkého jablka“ ocenila Allenovo filmárske umenie: „New York ma vždy dostane, rovnako ako aj cynický, suchý a intelektuálny humor Woodyho Allena, na zopár dialógoch som sa schuti zasmiala,“ opísala svoje pocity.

Predstavenie najnovšieho Allenovho počinu uviedla milovníčka New Yorku Lucia Siposová, ktorá sa len pred týždňom z neho vrátila: „Môžem potvrdiť, to mesto je stále bezodnou inšpiráciou, plné tolerantných ľudí a romantiky, “ začala v úvode a po predstavení na margo slávneho režiséra dodala: „Zbožňujem jeho filmy, tú kombináciu naivity a romantiky s istou dávkou absurdna a sarkazmu, no najmä veľkého nadhľadu. Má 84 rokov a napísal film o mladých ľuďoch, ktorý je nadčasový, atraktívny, svieži, chytrý, newyorský. Len to tak plynie, prekvapí, nehodnotí, rozosmeje, pohladí. Dobre sa na to pozerá, všetci herci sú presní a New York je to najfotogenickejšie mesto na svete. Ak máte radi Woodyho, budete spokojní, lebo dostanete to, čo od neho čakáte.“

Okrem hereckých hviezd ako Timothée Chalamet či Selena Gomez hrá vo filme aj Siposovej bývalý herecký kolega Jude Law, s ktorým si pred pár rokmi zahrala vo filme 360.

Daždivý deň v New Yorku je zábavným romantickým príbehom vysokoškolákov Gatsbyho (Timothée Chalamet) a Ashleigh (Elle Fanning) odohrávajúcom sa počas víkendu v New Yorku. Do slovenských kín prichádza práve dnes.

