Odborná porota zverejnila nominácie na technologických „Oskarov“ za rok 2019

Bratislava, utorok, 24. septembra 2019 - Na jeseň IT komunita netrpezlivo očakáva, ako dopadne tradičné udeľovanie prestížnych cien IT firma roka, IT NEO, IT osobnosť, IT produkt a IT projekt roka. Každoročne je cieľom zhodnotiť odborné a manažérske úsilie osobností i firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií, oceniť najvýznamnejšie projekty a produkty realizované v danom roku.

Už po devätnásty raz zostavila odborná komisia širšiu nomináciu viac ako 70 osobností, projektov,produktov a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií. Na základe údajov z informačných dotazníkov porota hlasovaním zostavila užší výber troch osobností, troch produktov a troch projektov bez určenia poradia, z ktorých neskôr vyberie držiteľov tohto prestížneho ocenenia pre rok 2018. Výsledky sa vyhlásia 3. októbra 2019 na slávnostnom podujatí IT GALA.

V kategórii IT OSOBNOSŤ roka 2019 sa do užšej nominácie dostali (v abecednom poradí):

Michal Weis (IBL Software Engineering)

Ondrej Krehel (LIFARS)

Radoslav Danilák (Tachyum)

V kategórii IT PRODUKT roka 2019 sa do užšej nominácie dostali (v abecednom poradí):

Minit

Process miningový softvér umožňujúci inovatívny spôsob analýzy, mapovania a zefektívňovania procesov spoločnosti. Ide o nový prístup, ktorý analyzuje dáta z IT systémov s cieľom získania objektívneho náhľadu do procesov a odhalenia skrytých problémov ukrytých v každodennej prevádzke. Táto nová formy analýzy eliminuje subjektivitu či chyby zavinené ľudským faktorom a zároveň umožňuje systematické zlepšovanie procesov.

PM1 - Portfolio Management One

Komplexná platforma pre asset a wealth management zahŕňajúca: portál e-banking a aplikáciu pre mobilný banking, rozhranie na agregáciu cez Payment Services Directive 2, správu kompletného životného cyklu klientov, nákup a predaj cenných papierov, správu modelových portfólií, benchmarking, risk controlling, konsolidáciu naprieč viacerými bankami, podporu pravidiel a regulácií pre dodržiavanie zásad pri obchodovaní s cennými papiermi či tvorbu konfigurovateľných reportov.

Sám v Múzeu

Vnútorná navigácia fungujúca na základe siete bluetooth senzorov, ktorá poskytuje vylepšený zážitok z návštevy múzea slabozrakým a nevidiacim užívateľov. Okrem toho aplikácia poskytuje pre mestá nový business model v podobe prepojenia a správy návštevnosti jednotlivých múzeí. Produkt môže využívať každý návštevník múzea, kde funguje ako online sprievodca.

V kategórii IT PROJEKT roka 2019 sa do užšej nominácie dostali (v abecednom poradí):

Bikesharing - verejný bicykel

Požičiavanie bicyklov s možnosťou ponechať bicykel kdekoľvek. V prvej fáze v roku 2019 sa umiestnilo do ulíc Košíc a ďalších troch slovenských miest 1000 bicyklov, ktoré zatraktívňujú život v meste a prinášajú dostupnú alternatívu pre každodenné cesty do práce a zábavu. Cieľovo sa plánuje pokrytie 30 slovenských miest s dostupnosťou pre milión obyvateľov Slovenska.

Digital Skills /Digitálne zručnosti/

V rámci iniciatívy sú organizované bezplatné školenia pre učiteľov zamerané na výučbu základov programovania s využitím stránky Code.org a na internetovú bezpečnosť. Cieľom je pomôcť učiteľom informatiky na základných školách a na celom Slovensku pri príprave na technologickú budúcnosť, učitelia dostanú návod pre naplnenie hodín informatiky kvalitným a relevantným obsahom.

Implementácia Zákona proti byrokracii I. vlna

Možnosť overiť si údaje na portáli OverSi a tým nežiadať výpisy od občanov a podnikateľov k žiadostiam v rôznych konaniach: 1. Výpis z obchodného registra, 2. Výpis zo živnostenského registra, 3. List vlastníctva, 4. Výpis z registra trestov. Projekt výrazne šetrí čas aj peniaze občanov.

O konečnom výbere finalistov rozhodla komisia zostavená z IT novinárov a zástupcov profesijných IT organizácií v zložení: Silvia Drahošová (SPPR), Ivan Kopáčik (ISACA), Ľuboslav Lacko (PC REVUE), Ján Šebo (CTF), Mário Lelovský (ITAS), Filip Hanker a Ján Trangel (Živé.sk), Slavomír Bača (Mentor Partners/robime.it) a Martin Drobný (PC REVUE/NEXTECH).

Osobnosti, ktoré prijali nomináciu, hodnotila porota z hľadiska prínosu k technickému rozvoju a k rozvoju IT biznisu na Slovensku. Zohľadňovala aj účasť v poradných orgánoch, profesijných združeniach, angažovanosť vo vzdelávaní, osvete a informovaní verejnosti. Prihlásené projekty hodnotila porota najmä z pohľadu prínosu pre cieľovú skupinu, z hľadiska originálnosti riešenia, ako aj podľa referencií projektu. Základom hodnotenia boli výsledky dosiahnuté v roku 2018, porota však prihliadala aj na vývoj v širšom časovom horizonte. Nevyhnutnou podmienkou IT produktov bol ich slovenský pôvod. Produkty sa hodnotili najmä z hľadiska inovatívnosti a originálnosti, dizajnu a úžitkových vlastností, či prínosu pre cieľovú skupinu.

Kategória IT firma roka vychádza z kvantitatívnych kritérií. Rebríček pripravujú spoločnosti Across Private Investments, FinStat a Digital Visions (PC REVUE/NEXTECH).Ocenenia IT FIRMA, IT NEO, IT OSOBNOSŤ, IT PRODUKT a IT PROJEKT roka 2019 sa udelia 3. októbra 2019 na slávnostnom večere IT GALA. Výročné podujatie slovenskej komunity informačných technológií IT GALA organizuje Digital Visions, vydavateľ magazínov PC REVUE a portálu Nextech.sk.

