Aj mejkap vplýva na zdravie vašich očí. Viete ako?

Isto sami viete, že oči sú mimoriadne citlivý orgán. Neraz stačí silnejší vietor alebo naša vlastná očná riasa a vedia nám spôsobiť nepríjemné rezanie. Ak si pripočítame aj záťaž, akej sú naše oči v dnešnej dobe digitálnych obrazoviek vystavené, môžeme povedať, oči sú jedným z našich najpreťaženejších orgánov.

Ak navyše zvyknete používať mejkap, mali by ste myslieť na niekoľko dobrých zásad, vďaka ktorým vám líčenie urobí službu a nie neželanú škodu.

1. Nepoužívajte starú kozmetiku

Rovnako ako sa zdráhate jesť potraviny po dátume spotreby, nemali by ste svoj organizmus vystavovať ani kozmetike po uplynutí trvanlivosti. Všímajte si ju preto na výrobkoch, keď ich kupujete. Nenechajte sa zlákať výhodnými cenami v drogériách, ktoré sa výpredajmi často iba snažia zbaviť starých výrobkov.

Nezabúdajte pravidelne triediť svoju kozmetickú tašku aj neskôr. Mnohým ľuďom sa stáva, že niektorý výrobok používajú tak málo, až na kúpeľňovej poličke stojí aj pár rokov. A používanie takejto kozmetiky určite nebude bez rizík. Napríklad očná maskara, napriek tomu že by sa vám zdala použiteľná aj po pol roku, statí pôvodnú kvalitu už po dvoch mesiacoch od otvorenia.

Práškové očné tiene či ceruzky na oči vám síce vydržia dlhšie, zvyčajne také dva roky. No môžu byť mimoriadne nebezpečné, pretože čiastočky z nich vám priamo padajú na rohovku a môžu ju nepríjemne podráždiť, ak je kozmetika v zlom stave. Ak pocítite akékoľvek zhoršenie videnia či nepríjemné pocity, mali by ste si oči urýchlene odlíčiť a ak príznaky neustupujú, navštívte očného lekára.

2. Nechoďte spať s mejkapom

Azda každá kozmetika či beauty-blogerka vám zopakuje posvätné pravidlo, podľa ktorého by ste nemali ísť spať bez toho, aby ste sa odlíčili. Že má táto rada naozaj zmysel, potvrdzujú aj oční lekári. Počas spánku by sa vám totiž čiastočky líčidiel ľahko mohli dostať do očí a zapchať slzné žľazy. Tie majú plniť zvlhčovaciu funkciu a vaše oči pravidelne prečisťovať, no namiesto toho by ste ich iba “zakalili”.

Následne sa na očiach a viečkach, ktoré sú suché a neprečistené, môžu objavovať vyrážky, jačmeň či popraskané žilky. A tie okrem toho, že nevyzerajú príťažlivo, spôsobujú aj dosť diskomfortný pocit. Akákoľvek veľká je teda vaša únava, odlíčenie očí a tváre pred spaním nikdy nevynechajte. Iba tak im doprajete kvalitný odpočinok.

3. Používajte šošovky v správnom poradí

Nemáme tým na mysli, či si treba najskôr vložiť šošovku do ľavého alebo do pravého oka. No existuje jednoduché pravidlo, ktoré však mnoho nositeľov kontaktných šošoviek neovláda a pri používaní mejkapu zbytočne trápia svoje oči.

Keď sa chystáte nalíčiť, vždy si najskôr vložte do očí šošovky. Nielen že sa vám tak bude jednoduchšie maľovať, keďže na svoju tvár v zrkadle budete dobre vidieť. No predídete tak tomu, že by ste si šošovku vložili na čiastočky z mejkapu. Ak by k tomu totiž došlo, až do zloženia a umytia šošovky by vás mohli trápiť veľmi nepríjemné rezavé pocity na rohovke.

A samozrejme, keď sa chystáte svoje oči odlíčiť, najskôr by ste si mali šošovky vybrať. Vyvíjať totiž tlak na oko, hoci akokoľvek mierny, by mohlo šošovku poškodiť a tá by mohla nepríjemne zraniť vašu rohovku. Ak sa chcete týmto problémom vyhnúť, porozmýšľajte o laserovej operácii očí. Tá vás nadobro zbaví očnej vady a hoci na niekoľko dní po operácii sa líčenia budete musieť vzdať, po zahojení si mejkap môžete užívať bez obmedzení, aké predstavujú šošovky.

