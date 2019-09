Inovatívna liečba pre pacientov s rakovinou krvi + rozhovor s hematologičkou

Minulosť: Terapia vitamínmi a steroidmi

V minulosti lekári predpisovali železo a chinín, ktorý je dnes kľúčovou zložkou toniku. Až v polovici 20. storočia sa začala používať chemoterapia. Najskôr sa kombinovala so steroidnými hormónmi, kortikoidmi. Tie síce spomaľovali rast nádoru, no po krátkom čase sa rakovinové bunky znova nekontrolovateľne množili. Liečba navyše často spôsobovala zlyhanie obličiek. Pacienti trpeli zlomeninami kostí a v najhorších prípadoch skončili veľmi rýchlo ako invalidi.

Súčasnosť: Liečba na mieru

Liečba mnohopočetného myelómu prešla radikálnym posunom. Dnes máme lieky, ktoré zabraňujú rozkladu bielkovín, umožňujú im likvidovať rakovinové bunky a chránia pred zlomeninami. Pacientom pomáhajú aj proteíny, ktoré povzbudzujú imunitný systém, aby nádorové bunky zabíjal sám. Lekári tiež dokážu kombinovať lieky tak, aby fungovali špecificky v tele konkrétneho človeka.

Budúcnosť: Molekuly, ktoré ničia rakovinu

Veľkou nádejou je technológia nájdenia rakovinových buniek. Ide v podstate o „oči, ktoré vidia do tela“. Pomáha lekárom identifikovať rakovinové bunky a spočítať, koľko ich v organizme zostalo. Dá sa tak zistiť účinnosť jednotlivých liekov. Vedci pracujú aj na nových molekulách. Tie by boli schopné zamerať cieľ v rakovinovej bunke, zasiahnuť ho a bunku zničiť. Vo vývoji sú taktiež látky, ktoré by dokázali pomôcť pacientom, imúnnym voči súčasnej liečbe.

Zaujímavosť: Priemerne pacienti s touto diagnózou prežívajú 5 rokov. Vďaka novým liekom sa však darí ochorenie dlhodobo kontrolovať a niektorí pacienti prežijú aj raz toľko.

Rozhovor s hematologičkou MUDr. Emíliou Flochovou

Ako dnes vyzerá život človeka s rakovinou krvi, konkrétne s mnohopočetným myelómom?

Kvalita života ľudí s mnohopočetným sa za posledných 10 až 15 rokov zlepšila, predĺžilo sa prežívanie pacientov a znížil sa počet závažných trvalých následkov ochorenia. Vďačíme za to najmä novým liekom, ale aj skoršej diagnostike. Keď sa v minulosti ochorenie neskoro diagnostikovalo a neexistovala kvalitná podporná liečba, ľudia s mnohopočetným myelómom mali veľakrát závažné obličkové a kostné postihnutie, často nezvratné, ktoré ich výrazne obmedzovalo v pohybe a spôsobovalo trvalé bolesti. To sa už v súčasnosti stáva menej, väčšinou iba vtedy, keď pacient príde veľmi neskoro s pokročilým ochorením. Kvalitu života ľudí s mnohopočetným myelómom zlepšuje aj to, že sa môžu liečiť ambulantne a nemusia dlhodobo ležať v nemocnici.

Ako by mohla vyzerať liečba budúcnosti?

Nielen v klinických skúšaniach ale aj v klinickej praxi už používame cielenú liečbu. Teda liečbu, ktorá je zameraná priamo na špecifické znaky nádorovej bunku a závažne nepoškodzuje zdravé tkanivá. Existujú lieky, ktoré nielen usmrcujú nádorovú bunku, ale aj podporujú vlastnú imunitu pacienta, aby bojovala s nádorom. Vo vzdialenejšej budúcnosti by liečba mnohopočetného myelómu mohla byť vysoko individualizovaná. Pre každého pacienta by sa na základe analýzy jeho vlastných nádorových buniek vyvinula vysoko špecifická cielená liečba. Ale táto metóda je v súčasnosti len vo vývoji, v rámci klinických skúšok. Či bude mať za pár rokov široké využitie, zatiaľ nevieme.

Ktorá inovácia má podľa vás v dohľadnej budúcnosti najväčší potenciál?

Myslím si, že najmä kombinovaná liečba, účinkujúca rozličnými mechanizmami. Teda napríklad cielená liečba, namierená proti špecifickým znakom nádorovej bunky spolu s liekmi, ktoré zabíjajú nádorové bunky a zároveň stimulujú imunitu pacienta, aby bojovala s nádorom.

Je reálne mnohopočetný myelóm úplne vyliečiť?

V súčasnosti nie, ja si však myslím, že v blízkej budúcnosti bude. Pred desiatimi, pätnástimi rokmi bola doba prežívania tri až päť rokov. Dnes sa predĺžila na približne 8 až 10 rokov. V súčasnosti sa dokonca začína hovoriť o tom, že ak pacienti včas dostanú kombinovanú inovatívnu úvodnú liečbu, je možné ich úplne vyliečiť.

Napadá vám nejaký pozitívny príbeh z vašej praxe, spojený s inovatívnou liečbou?

V súčasnosti máme viac naozaj pozitívnych prípadov, kedy inovatívna liečba zmenila osudy pacientov, u ktorých konvenčná chemoterapia už nebola účinná. Napriek tomu, že aj inovatívnu liečbu stále musíme