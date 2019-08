Aké je to byť YouTuberkou? Odpovedá Patra Bene

Pre tých, ktorí ťa nepoznajú, povedz nám čím sa vlastne živíš a v čom je tvoja práca špecifická?

Moja náplň práce je kreatívna tvorba obsahu na YouTube a Instagram + realizácia marketingových spoluprác. Prvotne som zabávač, ktorý tvorí na sociálne siete. Do toho prišli firmy, ktoré našli na tejto platforme nové marketingové miesto a patrične ho využívajú. Ak ma nejaká ponuka osloví, dohodneme konkrétne podmienky a ja sa môžem pustiť do vytvorenia obsahu. Potom sa sledujú výsledky a číselné dosahy.

Zdroj: Volkswagen

Čo ťa najviac baví na tvojej práci?

Najlepšie ale je, že môžem svoj dosah využiť na pomoc v reálnom živote. Komunikáciou na sociálnych sieťach dokážem podporiť rôzne zbierky, projekty, ľudí.

Mnoho ľudí si myslí, že práca YouTubera je jednoduchá. Ako je to naozaj?

Nie je ľahké každý deň vymýšľať niečo nové, čo bude pútavé. Výroba je tiež časovo náročná. Následne postprodukcia... A potom je tu druhá stránka veci. Sledujú vás stovky ľudí a nie každý vám napíše niečo pozitívne. A je len na vás ako si to zrovnáte v hlave.

Zdroj: Volkswagen

Prečo si vlastne išla do spolupráce s Volkswagenom?

Nemecké autá sa mi veľmi páčili už v skoršom veku. Prvé auto, po ktorom som ako 12-ročná pokukovala, bol Golf. Nikdy som nemecké auto nevlastnila, ale vedela som, že ak sa budeme baviť o kúpe, iná možnosť nebude. Tento rok sa naše staré auto dostalo do štádia, kedy som ho už nemohla využívať a v tom ste nám napísali. To nevymyslíš, to musel byť jednoducho osud.

Čo hovoríš na nový T-Cross? Ako sa ti s ním jazdí v meste?

Túžila som si vyskúšať vyššie auto. S T-Crossom sťaby mestským SUV ste teda trafili do čierneho. Automat v meste si neviem vynachváliť (predtým som mala iba manuál). Taktiež dĺžku auta, ktorá je ideál a viem s ním zaparkovať skoro všade a veľmi rýchlo. Nemyslela som si, že si tak rýchlo zvyknem na zmenu, ale ako sa hovorí – na dobré sa vždy rýchlo zvyká.

Bol to veľký skok od tvojho predošlého auta?

A aký! Naše staré auto nemalo elektrické okná. Taktiež je veľká zmena mať po 7 rokoch automat. Vďaka klíme už neumieram od tepla. Prepojenie auta s mobilom si vychutnávam hlavne kvôli hudbe a praktickému telefonovaniu bez držania telefónu. Parkovacie senzory mi vždy ukážu, že mojich pomyselných 10 cm je meter a pol. Ale čo je najväčšia zmena je pocit bezpečnosti vďaka asistenčným systémom. Veľmi som za tieto benefity vďačná.

Zdroj: Volkswagen

Zmenilo ti nové auto nejak život?

Viac cestujeme. Šoférovanie tohto auta je proste zábava. Dokonca si niekedy zvolím dlhšiu trať do cieľa, aby som mohla stráviť viac času v aute. Taktiež na stretnutiach s klientmi. Pozerajú sa na vás inak, ako keď prídete na starom, zničenom aute, ktoré je počuť už z diaľky.

