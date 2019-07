VegDay bude písať ďalšiu kapitolu 27. júla na Wakelake!

Podujatie VegDay absolvovalo svoju úspešnú premiéru 6. júla na Červenom Kameni, kde sme sa dočkali pestrého dňa nabitého zdravým jedlom, príjemnou zábavou a dobrou náladou. Spokojnosť s prvou zastávkou neskrývali ani organizátori.

„Veľmi nás potešila odozva od návštevníkov, ktorí ocenili myšlienku našej akcie a priniesli aj konštruktívne návrhy do budúcnosti. Naším cieľom bolo spojiť zdravé jedlo, šport, pohybové aktivity, hudbu a zároveň do toho vniesť troška osvety. To sa nám podarilo prostredníctvom viacerých workshopov, takže určite si odnášame z Červeného Kameňa motiváciu do ďalšej práce,“ povedal Marko Šimonek, ktorý je hlavou projektu VegDay.

Čaká na návštevníkov niečo podobné aj 27. júla na Wakelake? „Wakelake je naozaj výnimočnou lokalitou, ktorá nám ponúka možnosti ako obohatiť náš program, takže návštevníci sa môžu tešiť na yogu na vode, plážový volejbal, či skvelú afterparty so štyrmi DJ-mi až do neskorých nočných hodín,“ prezradila spoluzakladateľka projektu Sofi Sandiová. Afterparty budú mať pod palcom od 20-tej hodiny v štyroch dvojhodinových setoch DJ-i Elsy, Tager, AAMON a Philip Tp.

Okrem zdravých pochutín, yogy a spomínaných aktivít nás zaujali aj prednášky o separovaní odpadu, či výbere ideálneho štvornohého miláčika. Na VegDay-i si teda prídu na svoje aj tí, ktorým samotné vegetariánstvo/vegánstvo nehovorí absolútne nič. „Od začiatku bolo našou myšlienkou priniesť podstatu zdravého životného štýlu medzi širšiu verejnosť takým nenásilným spôsobom. Ide nám o to, aby si v rámci našich podujatí našiel každý návštevník to, čo ho zaujíma alebo mu chutí. A nemusí byť vôbec vegán ani vegetarián,“ uzavrel za organizačný tím podujatia Marko Šimonek.

Ak vás teda zaujala myšlienka podujatia VegDay, tak si poznačte do kalendárov termín 27. júl a lokalitu Wakelake v našom hlavnom meste. Viac informácii nájdete na facebookovej stránke VegDay. Vstupenky na akciu sú k dispozícii za zvýhodnenú cenu v predpredaji prostredníctvom siete Predpredaj.sk.

