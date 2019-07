Whisky a strašidlá patria k sebe. Tento článok radšej ani nečítajte

Whisky bola odjakživa spájaná s mocnými politikmi, celebritami alebo inak váženými osobami spoločnosti. Keďže patrila do mocného sveta, často ju sprevádzali všakovaké záhady. Starobylí výrobcovia tohto jantárového moku po celom svete hlásia, že zazreli ducha alebo iný prízrak.

Záhada na ostrove Jura

Škótsky ostrov Jura je domovom rovnomenného výrobcu whisky. Všetko sa to začalo v roku 1781, kedy lord Archibald Campbell prišiel na ostrov a skoncoval s pálením whisky. 29 rokov na to sa v noci zobudil spotený a zazrel ducha starej ženy, ktorá sa snažila dostať na posteľ. Dožadovala sa pritom whisky. Lorda to tak vystrašilo, že hneď na druhý deň zrušil zákaz a založil značku Jura.

Rovnakú skúsenosť zažili aj lordovi nástupcovia v roku 2010. Na pomoc si dokonca zavolali odborníka na duchov (médium). Ten strávil niekoľko dní a nocí v chate na pozemku výrobcu whisky a jasne cítil prítomnosť autoritatívnej a silnej, ale mimoriadne milej ženy. Jej meno bolo Elizabeth Quinn.

Nejde o žiadny výmysel – podľa dobových zdrojov bolo zistené, že na ostrove pred mnohými a mnohými rokmi naozaj pôsobila učiteľka s rovnakým menom. Následne sa jednej noci na milé slová zobudil aj brand ambasádor značky. Započul: „Deti sú v poriadku.“

Na Slovensku whisky strašidlá zatiaľ nehrozia

Ak zo sveta whisky preferujete skôr dobrú chuť a minimum (alebo ideálne žiadne) strašidiel, v tom prípade rozhodne ochutnajte prvú slovenskú whisky Nestville. Tá vzniká v malebnej podtatranskej prírode v obci Hniezdne už od roku 2009. Krištáľovo čistá voda a unikátne výrobné postupy sa postarajú o dokonalý zážitok z chuti.

Nestville Whisky počas svojej existencie získala už množstvo medzinárodných ocenení, okrem exkluzívneho titulu Európska whisky roka aj ceny v Číne a v ďalších krajinách. Malá-veľká krajina, ktorou Slovensko nepochybne je, opäť dokázala, že vie vyrobiť niečo, čo milujú po celom svete.

Mimochodom, nezabudnite sa zastaviť v Nestville Parku, kde sa nemusíte obávať žiadnych prízrakov, jedine ak naozaj dobrej zábavy a hodnotných informácií, ktoré si z jeho návštevy odnesiete.

