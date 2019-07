Nestihli ste vybrať detský tábor? Doprajte deťom dobrodružstvo v srdci Bielych Karpát!

Nenechajte svoje deti sedieť v lete doma na gauči! Najväčšia sieť fitness centier na Slovensku vytvorila koncept letných pobytových táborov pre deti od 6 do 12 rokov. Pohybové GOLEM TÁBORY sú situované na nádhernom Vršatci, ktorý je obklopený bohatou prírodou. Vyveďte vaše deti mimo komfortnej zóny betónovej džungle a nechajte ich stráviť s nami kopec zábavy v horách.

Pod dohľadom trénerov a animátorov si užijeme týždeň plný zábavy a najmä pohybových aktivít. Spoločne objavíme krásy prírody, nočnú oblohu, ktorú pod svetlami lámp niekedy ani nevidno a rozhýbeme stuhnuté krky z pozerania do počítačov, tabletov a smartfónov.

Pamätáte si na klasické tábory z 90. rokov, na ktoré mnohí z nás s radosťou spomínajú? Z nich je vybrané to najlepšie, čo by mali aj dnešné deti zažiť. Rozdelenie do oddielov, vymýšľanie jeho názvu, pokriku či vlajky je len začiatkom vytvárania zážitkov. Každý oddiel má svojho vedúceho, ktorý deti zoznámi s táborovými pravidlami a bude na nich počas celého turnusu dohliadať. Potom začína tá pravá zábava.

Športový program budú mať deti denne 3h (1,5h doobeda a 1,5h poobede), zvyšný čas bude vyplnený kreatívnymi a zábavnými hrami v kolektíve. Samozrejme nezabudneme ani na odpočinok či diskotéku. K dispozícii je deťom vonkajšie multifunkčné ihrisko, spoločenská miestnosť, preliezačka za hotelom, ohnisko - všetko bude samozrejme využívané pod dohľadom trénerov a animátorov.

Tohtoročné tábory sa uskutočnia v dvoch turnusoch: 4.8-10.8.2019 a 10.8-16.8.2019. Cena na jedno dieťa je 249€. Golem pobytové tábory spĺňajú podmienky pre uplatnenie rekreačného poukazu.

Registrujte svoje ratolesti na Predpredaj.sk.

Ubytovanie

Na Vršatci, v srdci Bielych Karpát, ktoré tvoria hranicu s Českou republikou, bezprostredne pod zrúcaninami starého hradu na vás čaká horský hotel s nádherným výhľadom. Hotel Vršatec sa nachádza necelé 2h. od Bratislavy v smere na Trenčín. Po zjazde z diaľnice vás cesta vyvedie vyššie, priamo medzi bradlá Vršatských skál.

Deti budú ubytované v 3- až 5-lôžkových izbách hotelového a turistického ubytovania (soc. zariadenie s kúpeľňou na izbe).

• 7 dní • 6 nocí • strava 6x denne • program • šport • turistika • hry •

• zdravotný dozor • profesionálni tréneri • skúsení animátori •

• individuálna doprava •

Čo sa nachádza v okolí

V prípade priaznivého počasia, sa v rámci pohybu a turistiky vyberieme na niektorú z okolitých turistických možností

• Zrúcanina hradu Vršatec na vápencovom brale s jedinečným výhľadom do Považskej kotliny

• Náučný chodník okolo Vršatca

• Lesnícky náučný chodník Bolešov – Krivoklát

• Zrúcanina hradu Lednica

• Zaujímavé turistické trasy - výšľap na Chmeľovu 969 m.n.m. - krátka turistika so stúpaním

• Prírodná Rezervácia Vršatské Bralá a jej jedinečná fauna a flóra

• Chránená prírodná pamiatka Tufový mamut a Dračia studňa

• Horáreň Chrástková, ktorá je i dnes obývaná bez elektrickej energie

Viac info na webe a facebooku.

