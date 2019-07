Sajfa radí: K smartfónu sa viete dostať až o 420 eur lacnejšie

Už v prvom videu vám Sajfa s Borisom ukázali, ako jednoducho sa dajú získať nové smartfóny Samsung v rámci akcie „Starý za nový“, počas ktorej môžete pohodlne odpredať svoj starý telefón z domu. Názorne prešli celou registráciou a vyzdvihnutím starého telefónu kuriérom zadarmo. Keďže Samsung túto akciu predĺžil do 7. augusta, Sajfa s Borisom sa rozhodli natočiť nové video, v ktorom vám ukážu, ako prebieha osobný odpredaj na jednom z výkupných miest, kde sa hneď na mieste dozviete, koľko získate späť za svoje staré zariadenie a zároveň sa tak hneď dozviete, o koľko menej vás vyjde váš nový smartfón.

Napriek predĺženiu trvania akcie sa však treba poponáhľať. Akcia trvá do 31. júla alebo do vyčerpania bonusov. Posledná možná registrácia je možná do 7. augusta 2019 a akceptovaný bude pokladničný doklad s dátumom kúpy do 31. júla 2019.

Prečo vsadiť na „Starý za nový“?

Ak napríklad odpredáte svoj minuloročný Galaxy S9+ vo verzii 64 GB DualSim v perfektnom stave, môžete získať až 420 EUR späť. Zvýhodnený bonus je však aj na ďalšie modely Samsung, iPhone či Huawei. Odpredať však môžete aj smartfóny iných značiek.

Všetky potrebné informácie vám už prezradí Sajfa s Borisom v najnovšom videu, alebo si stačí do prehliadača navoliť stránku www.novysamsung.sk a sledovať celý postup ako na to. Treba sa však poponáhľať, ponuka je limitovaná.

