Snívajú o Slovákoch tancujúcich ľudovky v uliciach. Aj preto založili Rozhybkosti

Na rozdiel od ostatných folklórnych festivalov, na aké sú návštevníci u nás zvyknutí, kde sa väčšina programu odohráva na pódiu a ľudia sú len pasívni diváci, priniesli Rozhybkosti celkom nový koncept. Po celé 4 dni, ktoré festival trvá, sa účastníci aktívne zapájajú do diania a intenzívne sa venujú rôznym oblastiam tradičnej ľudovej kultúry - tancu, spevu, hudbe alebo remeslám. Je len na návštevníkovi, ktorá oblasť ho zaujíma a do ktorej sa zapojí.

Zdroj: Festival Rozhybkosti

Okrem intenzívne prebiehajúcich kurzov ponúka festival aj bohatý sprievodný program, ako sú napríklad Burza krojov, kurz práskania bičom, kurz kosenia alebo netradičný futbal na folklórnu nôtu. Súčasťou festivalu je aj zaujímavý program pre deti. A tak, kým sa rodičia venujú svojmu programu, o deti sa stará animátor a zoznamuje ich hravou formou s rôznymi oblasťami našej tradičnej ľudovej kultúry.

Rozhybkosti - pravdivý folklór

Organizátori festivalu si dávajú záležať na tom, aby folklór vyučovali len profesionálni pedagógovia, ktorí sa mu dlhé roky venujú. Zároveň dbajú na to, aby sa jednotlivé prvky tradičnej ľudovej kultúry vyučovali bez porušovania ich základných princípov. Napríklad na kurzoch tanca sa preto účastníci neučia len základné alebo náročnejšie tanečné motívy, ale oboznamujú sa aj s históriou, ktorá sa k jednotlivým prvkom tradičnej ľudovej kultúry viaže. “Máloktorý Slovák vie, že spevom si napríklad ľudia dávali signály alebo, že bolo celkom bežné, aby si na konci dňa prespievali, čo zažili, napríklad na melódiu Kohutík jarabí a pieseň už nikdy nezopakovali” , vysvetľuje riaditeľ festivalu a známy folklórista Vlado Michalko. Spolu s ostatnými členmi tímu verí, že takto sa im prostredníctvom festivalu podarí folklór znovu zaradiť do bežného života a dňa Slovákov. “Veľmi by sa nám páčilo, keby si Slováci tancovali ľudovky na ulici tak, ako je bežné vidieť Argentínčanov tancovať tango”, dodáva s úsmevom Vlado.

Zdroj: Festival Rozhybkosti

Domáci aj svetový folklór

Na festivale sa vyučuje najmä folklór karpatskej kotliny, kam spadá folklór nielen zo Slovenska, ale aj Maďarska a Rumunska. Do budúcnosti majú Rozhybkosti smelé ambície rozšíriť ponuku aj o lekcie tradičného folklóru z rôznych krajín sveta. Pre tento ročník sú zatiaľ zaradené do programu lekcie írskeho tanca a flamenca. Všetky lekcie prebiehajú v celom areáli Východná v cca hodinových blokoch.

Zdroj: Festival Rozhybkosti

Vyvrcholením Rozhybkosti 2019 bude sobotný koncert legendy folklóru Jána Ambróza spolu so v súčasnosti veľmi populárnym spevákom Štefanom Štecom, ktorý koncertoval napr. aj s IMT Smile. Festival Rozhybkosti sa toto leto uskutoční od štvrtka 18.júla do nedele 21.júla 2019.

Vstupenky nájdete na Predpredaj.sk.

-reklamná správa-