AAA AUTO pre rast predajov otvára dve nové výkupné pobočky v Bratislave a Prievidzi

„Pred týždňom sme zaznamenali rekordné predaje v celej histórii spoločnosti. Bratislavská predajňa AAA AUTO pri takom pozitívnom vývoji trhu už kapacitne nestačí vykupovať dostatok áut pre udržanie našej pestrej ponuky v regióne, a preto sme sa rozhodli posilniť hlavné mesto o ďalšiu výkupnú pobočku na Bajkalskej ulici. Kapacita výkupu je na začiatok nastavená na 25 áut týždenne a nachádza sa bližšie k centru Bratislavy než naša hlavná pobočka v Petržalke, ktorá tu funguje už od roku 2004. Naša spoločnosť za 15 rokov pôsobenia na slovenskom trhu obslúžila už viac ako 400 000 zákazníkov na výkupe a predaji. Našim cieľom je neustále zlepšovanie služieb a nové výkupné pobočky prinesú vyšší komfort pre zákazníkov aj zamestnancov,“ uviedol prevádzkový riaditeľ siete autocentier AAA AUTO, Petr Vaněček. Nová pobočka na Bajkalskej je v prevádzke od dnešného dňa a je otvorená sedem dní v týždni od 8. do 21. hod.

V Prievidzi vznikne nová výkupná pobočka z dôvodu, aby obyvatelia mesta a blízkeho okolia nemuseli kvôli predaju svojho vozidla cestovať do predajní do Žiliny alebo Trenčína. Jej brány sa otvoria 8. júla a nájdete ju na Bojnickej ceste v centre mesta. Otvorená bude od pondelka do piatku od 9. do 18. hod. Nové výkupné pobočky tak plynule nasledujú po nedávnom slávnostnom otvorení novej predajne v Lučenci. Tam síce AAA AUTO pôsobí už od roku 2007, ale v júni sa presťahovala do nových a komfortnejších priestorov, ktoré viac zodpovedajú pozícii lídra na trhu v predaji jazdených automobilov.

Sieť autocentier AAA AUTO, ktorá patrí do skupiny AURES Holdings, má za sebou rekordný týždeň, kedy v termíne od 17. do 23. 6. zobchodovala až 1 900 automobilov. Išlo o rekord v predaji jazdeniek v priebehu jedného týždňa v rámci dvadsaťsedemročnej histórie firmy. Dopyt ľudí po jazdených vozidlách pritom ešte stále rastie. Naviac, otvorením týchto dvoch nových výkupných lokalít spoločnosť prekonala magickú hranicu 50 pobočiek v rámci štátov V4 a zároveň na Slovensku vytvorila ďalšie pracovné miesta. Pred dvoma mesiacmi firma taktiež v Bratislave spustila nový koncept požičovne vozidiel Mototechna Drive.

