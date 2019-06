Slovenskí hudobníci šokujú: Toto chcú od svojich fanúšikov!

Na zvukové upozornenia pred divadelným predstavením či piktogramy v galériách vyzývajúce nepoužívať mobilné telefóny sme zvyknutí. Iné to je ale na koncertoch. Tam je úplne bežné, že fanúšikovia si interpretov fotia, natáčajú si záznamy z koncertu a všetko zdieľajú na sociálnych sieťach. Podľa všetkého už ale svetovým i slovenským hudobníkom dochádza trpezlivosť. Fanúšikom odkazujú, aby sa na koncertoch odložili mobil a užili si prítomnosť okamihu.

Bez mobilného telefónu ani na krok. Väčšina z nás si to už naozaj nevie predstaviť. Vďaka smartfónu dnes dokážeme zachytiť akýkoľvek moment a zdieľať svoje vzácne chvíle s blízkymi. Sú však situácie, ktoré by sme si mali užiť naplno aj mimo online sveta. V kine či divadle takmer nikoho nenapadne pozerať do mobilu. Na koncertoch si však fanúšikovia nakrúcajú a fotia takmer všetko, čím ukracujú o plnohodnotný zážitok nielen seba, ale aj samotných hudobníkov. Tí v tom majú jasno.

Vo svete už na tento fakt upozornila napríklad speváčka Alicia Keys, ktorá už počas svojich koncertov podporila myšlienku takzvaných zón bez telefónu a svojim fanúšikom rozdáva uzamykateľné puzdra na telefón. Podobnú osvetu sa rozhodla šíriť aj speváčka Adele, ktorá dokonca prerušila jeden so svojich koncertov kvôli tomu, že si ju fanúšikovia nakrúcali. „Mohli by ste si ma prestať nakrúcať? Naozaj som tu a môžete si to vychutnať v skutočnosti a nie len prostredníctvom fotoaparátu. Toto nie je dvd, toto je skutočná šou," odznelo v talianskej Verone.

mobil dole #hlavahore

„Celý rok beháme po Slovensku a užívame si jedinečnú atmosféru spojenú s každým koncertom. Čo nás už baví trochu menej je, keď namiesto vašich vysmiatych tvári vidíme vaše telefóny,“ odznelo v otvorenom príspevku skupiny Billy Barman. Tá pred pár dňami svojich fanúšikov na koncerte vyzvala, aby nepoužívali telefóny a užívali si ich koncert naživo. K skupine sa teraz pridáva aj raper Tono S zo zoskupenia Ultrazvuk. „Pre umelca je to tak trochu rušivý element, podobne ako pre učiteľa v škole, ktorý prednáša. Určite som za to, aby ľudia odložili telefóny. Je to oveľa hodnotnejší zážitok, než cez displej mobilu.“

Hudobníci tak podporili Orange v kampani mobil dole, #hlavahore, ktorá chce motivovať ľudí k zmysluplnému používaniu mobilov a aby napríklad počas koncertov odložili svoje telefóny a užili si ich naživo. Táto myšlienka sa bude niesť počas letných festivalov a . Rovnaký postoj k tejto situácii má aj hudobný odborník Juraj Čurný: „Zážitok zo živého koncertu nenahradí ani ten najdokonalejší záznam bez ohľadu či je to na YouTube alebo inej digitálnej platforme. Osobný zážitok je jedinečný, nekopírovateľný.“

Názor, že človek by si mal viac užívať vzácne momenty bez mobilu v ruke zdieľajú aj odborníci. Mladí ľudia si potrebujú nahrávať vzácne momenty, aby sa s nimi mohli pochváliť priateľom. Ľudia často žijú v ilúzii predstáv týkajúcich sa toho, že mozog si nedokáže zapamätať situáciu bez toho, aby si ju nezdokumentovali, čo je samozrejme veľmi mylná predstava. V dnešnej dobe máme možnosť zdieľať naše aktuálne príbehy a tak sa prezentovať vo svetle, ktoré si sami regulujeme. Je dôležité vnímať, akú potrebu si v danom čase uspokojujem, keď sa rozhodnem koncert nahrávať a nie si ho plnými dúškami užívať,“ dodáva psychológ Robert Krause.

