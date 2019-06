Volkswagen Polo získate teraz výhodnejšie!

Volkswagen Polo so zvýhodnením 1 500 eur? S akciovým balíkom PLUS je to možné. Je teda ideálny čas zaobstarať si toto skvelé mestské auto s modernými motormi a technológiami.

Autá rastú a jedným z najlepších príkladov je súčasný Volkswagen Polo. Tento kompaktný hatchback, z ktorého nebudete mať vrásky pri parkovaní, je totiž vo vnútri väčší, než Golf IV. generácie, ku ktorému sme svojho času vzhliadali. A to už je čo povedať. Batožinový priestor s objemom využiteľných 351 litrov robí z Pola prekvapivo univerzálne auto, ktoré využije aj mladá rodina. Z technologických vychytávok si v Pole môžete dopriať také veci, ako štýlový digitálny prístrojový štít s rôznymi možnosťami zobrazenia vrátane veľkej mapy navigácie, rôzne asistenčné systémy, adaptívny tempomat, nastaviteľné tlmiče... A keď sa vrátime k spomínanému bezproblémovému parkovaniu, tak to je ešte umocnené systémom Park Pilot, ktorý je schopný autonómne zaparkovať vozidlo do voľného parkovacieho miesta. Pohodovú atmosféru potom doplní tá správna muzika z 300 W audiosystému od Beats Audio.

Polo je popri nadpriemernom priestore v kabíne a použiteľných zadných sedadlách charakteristické aj svojím komfortným podvozkom a úspornými pohonnými jednotkami. S trojvalcom 1.0 TSI dokáže jazdiť pod hranicou 6 l benzínu na 100 km. Pritom vďaka výkonu 85 kW (115 k) a krútiacemu momentu až 200 Nm je Polo oveľa rýchlejšie, než by sa zdalo. V podstate ťahá ako s dobrým atmosférickým dvojlitrom, ale v oveľa širšom rozsahu otáčok. Ak uprednostňujete komfort, k dispozícii je samozrejme aj sedemstupňová automatická dvojspojková prevodovka DSG. Moderných užívateľov smartfónov určite poteší aj fakt, že Polo nemá problém s konektivitou cez Android Auto či Apple CarPlay a môže byť vybavené aj bezdrôtovým nabíjaním v schránke pred radiacou pákou.

Vďaka akciovému balíku PLUS teraz môžete získať Polo so zvýhodnením až do 1500 eur! Týka sa to výbav Trendline, Comfortline aj Highline. V praxi dostanete zľavu do 800 eur a Innovation bonus 700 eur. Najviac ušetríte na modeli Highline, kde k sériovej výbave, ktorá obsahuje klimatizáciu, systém núdzového brzdenia Front Assist s rozpoznávaním chodcov a Bluetooth, dostanete s balíkom PLUS ešte parkovacie senzory vpredu a vzadu, vyhrievané predné sedadlá, adaptívny tempomat, 6 reproduktorov, 8“ farebný dotykový displej so slotom na SD kartu a USB portom. Ak si zvolíte výbavu Comfortline, ušetríte s balíkom 600 eur a v prípade výbavy Trendline to bude 400 eur.

Váhali ste, či sa dať na kúpu nového Pola? Teraz máte o jeden pádny argument viac, prečo tak urobiť. Máte čas do 31. 8. 2019. Dovtedy totiž trvá spomínané zvýhodnenie.

Pre ďalšie informácie zo sveta Volkswagen, fotky, testy a videá navštívte stránku www.volkswagenblog.sk.

