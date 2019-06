Choroba, na ktorú nestačí zlato, má nového súpera

Minulosť: Stáročia nevedeli, o čo ide

Reumatoidná artritída je zápalové ochorenie, ktoré najčastejšie postihuje kĺby na rukách a nohách. Imunitný systém pacientov napadá ich vlastné bunky. Ešte v prvej polovici minulého storočia sa artritída liečila obyčajnými liekmi proti bolesti, ktoré pacientovi uľavili, s chorobu však bojovať nedokázali. Prelom nastal v roku 1949, keď na liečbu pacienta s artritídou použili glukokortikoidy. Tie viedli k výraznému a rýchlemu zlepšeniu liečby; pri dlhodobom používaní však mali závažné nežiaduce účinky.

Súčasnosť: S ochorením sa dá normálne žiť

Od 80. rokov sa na liečbu používa metotrexát a ďalšie lieky, ktoré oslabujú imunitný systém, ako napríklad soli zlata, či lieky proti malárii. Tieto liečivá už nielen zmierňujú príznaky, ale dokážu zmierniť a spomaliť aj samotný priebeh choroby. Problémom je, že vo veľkom množstve môžu vyvolať nežiaduce účinky a po čase prestanú u mnohých pacientom účinkovať. Na prelome tisícročí sa začala používať biologická liečba, ktorá bojuje proti bunkám, ktoré vyvolávajú zápal. Zároveň ale kosti a chrupavky v kĺbe chráni, aby ich zápal ďalej neničil. Najdôležitejšie je, že pacienti žijú bez bolesti, alebo majú bolesti podstatne menej.

Budúcnosť: Lieky zmenia správanie buniek

Za dverami je budúcnosť a vedci už vedia, čo nový výskum prinesie. Malými cielenými molekulami, ktoré sa k pacientom dostanú v najbližších rokoch, jadro bunky presvedčia, aby netvorilo toľko zápalových molekúl. Tým sa záťaž na kĺby zmierni a celé ochorenie sa spomalí ešte viac. Riešením v budúcnosti môže byť aj personalizovaná génová terapia. Vedci však najprv musia správne identifikovať gény, ktoré sú zodpovedné za vznik reumatoidnej artritídy.

Máme na viac! Technologické inovácie robia náš život pohodlnejší, šetria peniaze a námahu. Inovácie v medicíne prinášajú ešte viac: zachraňujú životy.





Rozhovor s reumatológom prof. MUDr. Ivanom Rybárom, PhD.

Ako dobre dnes poznáme reumatoidnú artritídu?

Zatiaľ ešte nevieme určiť príčinu jej vzniku. Veľmi dobre však rozumieme procesu vývoja a priebehu choroby. Keď ochorenie vznikne, sme schopní rozpoznať jednotlivé stupne a určiť, ako bude postupovať zápal. Vďaka tomu ho dokážeme cielene blokovať. Vedci navyše stále pracujú na tom, aby sme mechanizmu jednotlivých stupňov zápalu rozumeli ešte lepšie a prichádzali s ešte účinnejšími spôsobmi, ako ho tlmiť.

Ktorá súčasná metóda liečby reumatoidnej artritídy má podľa vás najväčší potenciál?

Liečba sa v posledných rokoch vyvíja veľmi rýchlo. V minulosti, tak do roku 1999 až 2 000, bol problémom nízky počet strategických antireumatických liekov, ktoré navyše neriešili podstatu problému. Nevedeli sme navodiť remisiu, teda úplné utlmenie ochorenia. Mohli sme iba zmierniť príznaky a pacientovi tak trochu zlepšiť kvalitu života. Preto sú pre mňa najvýznamnejšou inováciou biologické lieky. Tie dokážu úplne utlmiť ochorenie tak, že sa neprejaví aj celé roky a chorý človek môže normálne žiť. Dobrou správou tiež je, že cena biologických liekov by mala postupne klesať.

Ako teda vyzerá život človeka s reumatoidnou artritídou po príchode biologickej liečby?

Ešte pred dvadsiatimi rokmi by boli dokonca aj pacienti so stredne rozvinutým ochorením vyradení z bežného života. Ide pritom často o ľudí v strednom veku, ktorí majú svoje rodiny, pracovný život, hypotéky, pôžičky či ciele. Keď totiž zápal pretrváva dlhodobo, vedie k deštrukcii kĺbov. Pred nástupom biologických liekov to veľakrát vyústilo až k invalidite. Ľudia neboli schopní pracovať a rodina sa o nich musela starať. Dnes dokážeme utlmiť príznaky u veľmi vysokého percenta pacientov tak, že môžu žiť úplne normálny život. A pokiaľ aj ochorenie neustúpi úplne, vieme jeho negatívne vplyvy znížiť na minimum tak, aby človek nebol výrazne obmedzovaný.

Čo pre vás znamenajú inovácie v medicíne? Prečo sú dôležité?

Som veľmi šťastný, že pôsobím v tomto období. V reumatológii som 40 rokov a za posledných 20 som mal možnosť vidieť, kam až sa posunula liečba reumatoidnej artritídy a ako sa mení osud pacientov k lepšiemu. To má veľký prínos pre štát. Tým, že nenecháme všetkých ľudí s touto chorobou odísť do invalidného dôchodku a že môžu naďalej pracovať, šetríme náš sociálny systém. Je pravda, že štát do modernej terapie musí niečo investovať, ale vráti sa to tým, že pacient nezaťažuje štát ďalšími nákladmi z verejných zdrojov. Naopak, je produktívny a prispieva do systému.

Poviete nám nejaký pozitívny príbeh z praxe, spojený s inovatívnou liečbou?

V posledných rokoch som viackrát liečil mladé pacientky, ktoré mali v úvode veľmi prudký priebeh ochorenia. Tento si vynútil už po niekoľkých mesiacoch trvania artritídy rýchle nasadenie biologickej liečby. Tá ich po niekoľkých mesiacoch doviedla k hlbokej a udržanej remisii, ktorá neskôr umožnila aj vysadenie biologickej liečby tým, že ochorenie úplne odznelo. Teraz sa majú dobre, žijú normálny život, netrápia ich nijaké ťažkosti. Dostávajú iba udržiavaciu liečbu. To dokazuje, že keď sa liek podá cielene, v správnom množstve, v pravý čas a pacient naň dobre reaguje, je možné navodiť ústup reumatoidnej artritídy, ktorý môže trvať dlho.

Zaujímavosť:

Jedným z vynálezcov biologického lieku, ktorý sa používa na liečbu reumatoidnej artritídy, je aj mikrobiológ slovenského pôvodu profesor Ján Vilček.



