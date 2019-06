Kysučanka si na žrebe zotrela 200 000 eur, navštívi Niagarské vodopády!

Čo by ste urobili s výhrou 200 000 eur? Dovolenka v luxusnej destinácii? Nový príbytok? Poriadne nablýskaný luxusný tátoš v garáži? Takúto dilemu, ktorú by chcel určite zažiť každý, rieši sympatická Kysučanka. Na jej zakúpenom gigantickom žrebe XXL sa totiž pod číslom 16 ukrývalo bombastických 200 000 eur!

Šťastná výherkyňa má s výhrou jasný plán. Splní si svoj obrovský sen. „Vždy som túžila navštíviť Niagarské vodopády. Teraz sa tam určite pôjdem pozrieť.“ Niečo rozdelí rodine, niečo pôjde do príbytku. „Je to neskutočný pocit, stále tomu nemôžem uveriť,“ podelila sa so svojimi pocitmi. Výhra jej síce spôsobila prebdené noci i zvýšený krvný tlak, no do jej života priniesla konečne aj trochu radosti. Pred štyrmi mesiacmi ju totiž nečakane opustil jej manžel. „Neboj sa babka, budem na teba dávať pozor zvrchu. Tak vidíte, ako na mňa dáva pozor,“ prezradila so slzami v očiach.

-reklamná správa-