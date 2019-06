Národná kultúrna pamiatka zo začiatku 20. storočia v centre Bratislavy je definitívne zrekonštruovaná

Pôvodná stavba budovy Obchodnej a priemyselnej komory zo začiatku 20. storočia je dielom významného slovenského architekta Jozefa Huberta. Ten v tom čase patril medzi elitu architektov Rakúsko-Uhorska a jeho diela z prelomu storočí nájdeme tak v Bratislave ako aj v Budapešti či vo Viedni. V prípade jeho bratislavského diela pristúpil nový majiteľ nehnuteľnosti ku kompletnej rekonštrukcii a nakoľko budova je národnou kultúrnou pamiatkou, tak zároveň aj o pamiatkovú obnovu, ktorej súčasťou bola reštaurátorská obnova pôvodných uličných a dvorových fasád, schodísk a spoločných reprezentačných priestorov.

Stavebník sa pri unikátnej a zároveň náročnej rekonštrukcii držal projektu architektonickej kancelárie Petra Boudu a Ivana Masára, ktorá má s rekonštrukciou kultúrnych pamiatok a historických budov bohaté, viac ako 30 ročné skúsenosti.

„Spolupracovať s kultúrnym investorom, ktorého snahou je nielen zhodnotiť svoje vložené finančné prostriedky, ale zároveň úprimne prispieť k technickej záchrane a obnove pamiatkovej podstaty stavby, nájsť jej primeranú funkčnú náplň a vdýchnuť jej nový život, bolo pre nás vždy motiváciou a inšpiráciou v práci a zaväzujúcim kritériom k čo najlepšiemu profesionálnemu výkonu," hovorí o práci na rekonštrukcii bývalej budovy Obchodnej a priemyselnej komory architekt Peter Bouda.

Samotné práce investor spustil v januári 2014 a ich výsledkom po 5 ročnom snažení bola aj konverzia vnútorného dvora na centrálnu spoločenskú a reprezentačnú komunikačnú halu s preskleným zastrešením. Súčasťou stavby sú aj repliky historických dvojkrídlových okenných výplní s izolačným dvojsklom na vonkajšom krídle a elektricky ovládateľnou vonkajšou drevenou lamelovou roletou. V interiéri je okrem iného zachované reprezentačné štukami zdobené kamenné schodisko s pôvodným kováčskym zábradlím z prelomu 19 a 20 stor.

Priestory tak spĺňajú vysoký štandard najnáročnejšej klientely, ktorá hľadá exkluzívne priestory pre svoj biznis.

„Rekonštrukciu takto vzácneho kusu pamiatkovo chránenej architektúry sme brali ako výzvu, ktorú zvýrazňoval doslova havarijný stav objektu v čase keď prešiel do nášho vlastníctva. Podmienky‘na nás kladené tak boli mnohonásobne náročnejšie, než tomu býva pri bežných novostavbách. Pristúpili sme však k tomu veľmi zodpovedne, čo určite ocení tak laická, ako aj odborná verejnosť. Cieľom bolo zachovať sofistikovanú atmosféru samotnej budovy a doplniť k nej špičkový štandard,“ komentuje finálnu podobu Gorkého 4 offices Róbert Michalica, Head of MiddleCapRealEstate Slovakia.

Majestátna stavba v eklektickom slohu s charakteristickými nárožnými vežičkami, ktoré rekonštrukcia v interiéri plne otvorila, vyrástla v roku 1903 a je dielom architekta Jozefa Huberta, ktoré v prvej polovici 20. storočia dokončil Milan Michal Harminc.

Bohatá štuková výzdoba a pavlače s pôvodnými kovanými zábradliami sa zachovali až dodnes. V 20.storočí prešla budova niekoľkými rekonštrukciami a postupom času sa stala sídlom Colného riaditeľstva pre SSR, Zväzu slovenských dramatických umelcov. Až do roku 2004 tu sídlilo riaditeľstvo Slovenského národného divadla. Budova je Národnou kultúrnou pamiatkou od 12.03.1985.

Základné informácie o MiddleCapRealEstate

MiddleCapRealEstateLtd. (predtým MayfairAssets) je súčasťou MiddleCapGroup, S.A., etablovanej investičnej a poradenskej spoločnosť so sídlom v Luxemburgu a pobočkami v Londýne, Bratislave, Prahe, Dubaji a v Monaku. Tá vznikla v roku 2018 fúziou spoločnosti MiddleCapEquityPartners, a.s. a MayfairAssetsLtd. Partnermi podnikateľskej skupiny MiddleCap Group, S.A. sú Miroslav Výboh, Matúš Výboh, Matej Majerčák, Roman Guniš a Michal Kviečinský. Skupina poskytuje kompletnú škálu finančných poradenských služieb, pôsobí ako dlhodobý investor v oblastí nehnuteľností a aktívne vyhľadáva príležitosti so skrytým investičným potenciálom v oblasti súkromného kapitálu, rizikového kapitálu a kapitálových trhov. Počas posledných troch rokov spoločnosť poskytla transakčné poradenstvo v objeme, ktorý presahuje viac ako 800 miliónov euro. Celkový objem doposiaľ realizovaných realestate projektov presiahol objem 110 miliónov euro.

Viac informácií na:www.middlecap.com.

- reklamná správa -