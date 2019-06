Spomienka na Karola Poláka na Štrbe

Nie všetky deti majú to šťastie, že majú svojích rodičov, ktorí sa o nich starajú. Niektoré deti vyrastajú v detských domovoch alebo teraz už v Centrách pre deti a rodiny pod dohľadom profesionálnych náhradných rodičov. A práve pre tieto deti existuje na Slovensku jeden výnimočný projekt - futbalová súťaž Pohár Karola Poláka. Organizuje ho občianske združenie Múdry pes a pán Ľubomír Dranga - predseda občianského združenia, približuje tento projekt:

Táto futbalová súťaž je určená pre deti od 14 do 18 rokov, ale v príprave na festivaloch futbalu dávame šancu ochutnať atmosféru profesionálneho futbalu aj mladším. Reprezentácie jednotlivých krajov z celého Slovensky bojujú vo vyraďovacích zápasoch o šancu byť na záverečnom futbalovom turnaji na Štrbe. Tento rok v júni to bude už 15. ročník a sme hrdí na to, že projekt, ktorý založila športová komentátorská legenda Karol Polák, stále žije a deti majú z toho vždy veľký zážitok. Súťažia spolu chlapci aj dievčatá pod odborným vedením svojích vychovávateľov, ktorý sa tak stávaju na určitý čas ich futbalovými trénermi.

Čím je Pohár Karola Poláka taký výnimočný?

Tento projekt podporuje šport, deti a znevýhodnené skupiny bez rozdielu rasy a pohlavia. Tešíme sa, že generálny partnerom je aj tento rok spoločnosť Nestlé a hlavným partnerom Nadácia EPH. Odborným garantom je Slovenský futbalový zväz a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Futbalové zápasy sa hrajú so špičkovými loptami Adidas a najlepší jednotlivci dostanú hodinky od spoločnosti TISSOT. Všetky finálové tímy získajú nové futbalové oblečenie od spoločnosti Givsport a energiu im bude dobíjať hroznová šťava od spoločnosti Matyšák. Dúfam, že nám bude priať počasie a vďaka spoločnosti TRM a 1.tatranskej akciovej spoločnosti vyvezieme deti lanovkou na Solisko a budeme člnkovať na Štrbskom plese.

Do projektu sa významne zapojili aj spoločnosti Strabag, Coty, Metro, Camfil, Allen&Overy, Burel, Excellent partners, Auto-impex, dm drogerie markt a Tesco. Obec Štrba nám pripravuje každoročne výborné športové prostredie a mediálnym partnerom je opäť RTVS, tasr a zoznam.sk.

