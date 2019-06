Najväčší košický “dance music festival” FREE SUMMER už pozná mená účinkujúcich

V areáli Hádzanárskej haly sa tak už po neuveriteľný 18-krát bude konať tento obľúbený open-air festival. Štyri rôzne pódia pod holým nebom, kde bude vstup bezplatný, tak budú zárukou mixu žánrov. Stačí si len vybrať ten vhodný pre vás. Tešiť sa môžete na HIP-HOP STAGE, BROKENBASE, CULTURE STAGE, ktorý zastreší Tabačka kulturfabrik či DJ CAMP STAGE. Od 15:00 vás DJi ako A-Z Best, Marko Mazag, DJ Yanko Kral či raper Boki doslova “nabijú” skvelou hudbou. „Leto je pre mňa najkrajším ročným obdobím a užívam si už samotný fakt, že sa dá hrať pod "holým nebom”. Teším sa na ľudí, ktorých nestretávam v kluboch a tiež na pivo z plastového pohára,” hovorí jeden z DJov Martin Molnár – DJ A-Z Best. Na indoor pódiu sa predstavia headlineri festivalu ako DJ TAMIRA, PBH & Jack Shizzle a DJi MAZTEK B2B GRIDLOCK, kde je však už vstup spoplatnený.

Zdroj: Free Summer

Jedinečnou novinkou bude skladanie hymny tohto festivalu, ktorú budú „komponovať“ na DJ CAMP STAGE. „Ešte pred spustením samotných stageov prebehne workshop, kde som aj jedným z členov poroty DJ CAMP contest. Tam vyberieme najlepšie sety DJov, a tí potom budú zaradení do line-upu. Na spomínanom workshope sme sa rozhodli ukázať fanúšikom hudby ako funguje spojenie DJingu, hudobnej produkcie a živých muzikantov. Spoločne so študentmi košického konzervatória sa pokúsime naživo vyprodukovať track, ktorý bude charakterizovať rôzne žánre tanečnej hudby doprevádzané živými nástrojmi a spevom,” hovorí o tejto myšlienke DJ A-Z Best.

Zdroj: Free Summer

Zdroj: Free Summer

Obľúbenci Drum and Bass štýlu si na svoje určíte prídu na BROKENBASE stage, kde košická crew BrokenBase, jedna z najväčších na Slovenku, za svojich 8 rokov pôsobnosti už stihla hostiť veľká mená DJov a producentov. Free Summer nebude výnimkou a stage bude patriť DJom práve z tejto dnb crew.

Zdroj: Free Summer

Festival však nebude len o dobrej hudbe, ale aj o kvalitnej gastro zóne. Široký výber stánkov vás tam určite nenechá hladnými či smädnými.

- reklamná správa -