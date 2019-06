Varenie bez lepku - starosť navyše?

1. Pozorne čítajte etikety

To, že lepok obsahuje väčšina múčnych výrobkov je jasné snáď už každému. Jeho prítomnosť však mnohých prekvapí v produktoch ako kečupy, dresingy, ale aj sladené nápoje. Pri balených potravinách platí len jedno pravidlo – pozorne študujte etikety. Neriskujte ani v prípade cereálií a siahnite po bezlepkových variantoch. Nájdete ich napríklad v predajniach Kaufland pod privátnou značkou K-free.

2. Nie je mäso ako mäso

S lepkom sa nám prirodzene nespájajú ani mäsové výrobky - a predsa sa treba mať na pozore aj pri nich. Rizikovou skupinou sú salámy, šunky a párky. Aj do nich sa zvykne pridávať múka,vďaka ktorej pôsobia konzistentnejšie. Opäť platí,že je nevyhnutné študovať zloženie potravín, ale dôležitým indikátorom je aj podiel mäsa. Platí, že o čo je podiel mäsa vyšší, o to je to pre naše zdravie lepšie.

3. Odlepte sa od stereotypu

Bez pridania lepku sa dá variť rovnako jednoducho ako s ním. Ak sa sústredíte na klasické polievky a omáčky, namiesto múky ich zahustite kukuričným škrobom. Väčšiny potravín sa vzdávať nemusíte a dopriať si môžete pečivo aj cestoviny v bezlepkovom prevedení. Možno ste si práve predstavili špecializovaný bio obchod, v ktorom pri nákupe necháte polovicu výplaty,ale nemusíte sa báť. Široký sortiment bezlepkového pečiva a cestovín majú napríklad v Kauflande pod značkou K-free.

4. Majte reálne očakávania

Najproblematickejšou časťou kuchynských aktivít je bezlepkové pečenie. Väčšina gazdiniek očakáva nadýchané piškótové alebo perníkové cesto – čo je nereálne. Prijateľným variantom je pšenová múka a recepty z nej. Skúsenejšie gazdinky môžu siahnuť aj po kokosovej múke. Úplné začiatočníčky si môžu opäť pomôcť privátnou značkou K-free. Nájdu pod ňou bezlepkové zmesi na pečenie chutných koláčov i chleba.

blogerka Petra Sabolová alias Veggie´s Way

Svieži citrónový koláč od foodblogerky Petry Sabolovej alias Veggie´s Way Je svieži, vláčny, vegánsky a jeho príprava vám zaberie možno 5 minút! Všetky ingrediencie stačí zmiešať, cesto dať do formy a už len cca 40 minút čakať. Tak čo, vyskúšate ho?

Ingrediencie: 300g bezlepkovej zmesi na pečenie K-free

2 bio citróny

2-3 lyžice kokosového oleja

180g jablkového pyré

lyžička nastrúhanej citrónovej kôry

70 ml agáve sirupu

1 lyžica vínneho kameňa

2 lyžicačerstvého delaktózovaného mlieka K-free

na ozdobu: trstinový práškový cukor, citrónová šťava, maliny/mandle/pistácie

Postup:

V miske zmiešajte najskôr všetky suché ingrediencie – bezlepkovú zmes na pečenie, vínny kameň, citrónovú kôru, pridajte jablkové pyré, roztopený kokosový olej, agáve sirup, šťavu z 1 citrónu, delaktózované mlieko a všetko dobre zmiešajte (cesto nemá byť ani veľmi tuhé, ani príliš riedke). Cesto dajte do formy na biskupský chlebík vystlaný papierom na pečenie a pečte 40-45 minút vo vopred vyhriatej rúre na 180° C (ja som ho piekla presne 42 minút). Po upečení nechajte chvíľku vychladnúť, potrite citrónovo-cukrovou polevou, mandľami alebo malinami. Ak máte chuť trochu experimentovať, môžete maliny pridať aj do cesta.

